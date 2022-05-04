Врач развеял миф о частом мытье рук

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Врач педиатр-иммунолог и ведущий программы «Жить здорово!» на Первом канале Андрей Продеус развеял миф о частом мытье рук. Соответствующий пост доступен в его личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».Специалист назвал заблуждением мнение о том, что детям руки необходимо мыть как можно чаще. Взаимодействуя с природой, организм человека знакомится с окружающей средой, пояснил он.«И это самый безопасный и самый эффективный способ для иммунной системы ребенка познакомиться с теми антигенами и аллергенами, которые его окружают»,— отметил врач.Если человек положит что-то в рот и проглотит, то вероятность того, что это нанесет вред организму, гораздо меньше, чем если тот же аллерген попадет на слизистую дыхательных путей или глаз, подчеркнул Продеус.«Куда это все попадает? Сначала в желудок. В желудке у нас соляная кислота, причем сильной концентрации. Она растворяет и нейтрализует. Большое число микробов и других антигенов будут этой соляной кислотой так переработаны, что потом будут представлены клеткам нашей иммунной системы и ЖКТ в виде таких "приготовленных", образно говоря, белков»,