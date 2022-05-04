Врач развеял миф о частом мытье рук
Специалист назвал заблуждением мнение о том, что детям руки необходимо мыть как можно чаще. Взаимодействуя с природой, организм человека знакомится с окружающей средой, пояснил он.
«И это самый безопасный и самый эффективный способ для иммунной системы ребенка познакомиться с теми антигенами и аллергенами, которые его окружают»,
— отметил врач.
Если человек положит что-то в рот и проглотит, то вероятность того, что это нанесет вред организму, гораздо меньше, чем если тот же аллерген попадет на слизистую дыхательных путей или глаз, подчеркнул Продеус.
«Куда это все попадает? Сначала в желудок. В желудке у нас соляная кислота, причем сильной концентрации. Она растворяет и нейтрализует. Большое число микробов и других антигенов будут этой соляной кислотой так переработаны, что потом будут представлены клеткам нашей иммунной системы и ЖКТ в виде таких "приготовленных", образно говоря, белков»,
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