Названы 7 ежедневных привычек, которые ведут к продлению жизни

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Движение, достаточный сон, отказ от курения и контроль количества употребляемого алкоголя называются врачами среди ежедневных привычек, которые ведут к продлению жизни.Движение. Британский врач Сайяда Мауджи рассказала в интервью, что ежедневная двигательная активность (например, ходьба в быстром темпе) снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, улучшает обмен веществ, помогает поддерживать здоровый вес, повышает прочность костей, поддерживает здоровье психики – все это положительно влияет на показатели продолжительности жизни.Качественный сон. Доктор Мауджи напомнила, что в среднем организму нужно от шести до девяти часов сна в сутки. Для этого в дневное время важно получать много естественного солнечного света – это поддерживает здоровые циклы сна и бодрствования. Также следует соблюдать определенные правила гигиены сна.«Хороший ночной сон улучшает психическое благополучие, повышает иммунитет, помогает поддерживать здоровый вес. Регулярный плохой сон может увеличить риск развития сердечных заболеваний, диабета, ожирения, депрессии и некоторых видов рака», - говорит медик.Контроль алкоголя. Еще одна привычка, которая ведет к продлению жизни. Доктор Мауджи подчеркнула, что «безопасного» уровня употребления алкоголя не существует, на физическое и психическое здоровье может негативно повлиять фактически любой объем спиртного.Здоровое питание. Врач советует употреблять в пищу разнообразные продукты – так тело с большей вероятностью получит все необходимые ему питательные вещества.Следующие рекомендации эксперта.Треть рациона должны составлять крахмалистые углеводы:, картофель, хлеб, рис, макароны, крупы.Нужно стремиться употреблять больше цельнозерновых продуктов или углеводных продуктов с высоким содержанием клетчатки.Ежедневно съедать несколько разных фруктов или овощей.Следует съедать минимум две порции рыбы, особенно жирной, в неделю: она содержит белки, витамины и минералы и жирные кислоты омега-3, которые могут помочь предотвратить сердечные заболевания.Необходимо сокращать потребление насыщенных жиров, содержащихся в обработанных пищевых продуктах, и стараться выбирать продукты с ненасыщенными жирами.Лучше избегать употребления добавленного сахара, а потребление соли ограничить до менее 6 граммов в день.Отказ от курения или вейпинга. Это существенно снижает риски разных видов рака.Социальная активность. Недостаток общения, социальная изоляция, одиночество являются хорошо известными факторами риска ухудшения здоровья: они увеличивают риск сердечных заболеваний, инсульта, слабоумия.Прогулки на природе. Исследования показывают, что такая привычка уменьшает воздействие стресса на организм, защищает от развития дегенеративных заболеваний мозга – благодаря нахождению в зеленой при родной среде снижается кровяное давление, расслабляются мышцы, увеличивается выработка гормонов счастья.