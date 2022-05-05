Занятия спортом, сон и медитация могут улучшить внимание

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Независимо от того, что человек делает и где находится, ему необходимо внимание для навигации и взаимодействия с миром. Физические нагрузки, здоровый сон и медитация могут помочь улучшить концентрацию внимания.По мнению ученых, медитация является одним их лучших способов улучшить исполнительную функцию. Исполнительное функционирование – это компонент, который срабатывает, когда вы пытаетесь сосредоточиться в отвлекающей обстановке, например, ведете разговор, когда на заднем плане идет ваше любимое телешоу, или когда вы имеете дело с импульсом, например, сопротивляетесь желанию съесть еще один картофельный чипс. По словам ученых, после 5 дневной 20 минутной медитации было зафиксировано улучшение способности фильтрации отвлекающих факторов.Правительство Канады рекомендует людям старше 18 лет заниматься спортом в течение 150 минут в неделю. Это поможет не только укрепить здоровье, но и улучшить исполнительное функционирование. Люди, которые сообщали о получении шести часов физической активности в неделю, демонстрировали улучшение исполнительной функции по сравнению с малоподвижными людьми. Кроме того, участники высокоинтенсивной спринтерской программы в течение двух недель не только превзошли контрольную группу по показателям исполнительного функционирования, но и допустили меньше ошибок.Еще одним важным фактором является здоровый сон. Хотя в нескольких исследованиях, включенных в обзор, было обнаружено, что снижение сна приводит к ухудшению исполнительной функции, более распространенным результатом было ухудшение производительности по всем направлениям. Сокращение сна не влияло на определенные компоненты внимания так же, как медитация и физические упражнения. Вместо этого люди реагировали медленнее и были более склонны к ошибкам.