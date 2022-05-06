Музыка помогает восстанавливать речь после инсульта

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Среди нейрофизиологов и ученых, исследующих человеческое сознание, считается, что за речь человека и восприятие музыки отвечают разные участки головного мозга.Кровоизлияние в мозг может привести к достаточно тяжелым последствиям, среди которых нарушения речи разной степени. Некоторые заикаются или растягивают слова, у других больных развивается полная афазия.Но часто случается так, что человек не может говорить, но при этом может петь. Таким больным показаны методы музыкальной терапии, которые сейчас активно распространяются. Исследования, проведенные несколько лет назад, показывают, что прослушивание музыки в течение одного часа в день способствует более быстрому восстановлению речевых и двигательных функций у человека.«Оценивая состояние людей после инсульта, вызвавшего нарушения речи, мы всегда оценивали и их способность к пению», – рассказывает логопед Крен МакФитерс.Она основала хор афазии, в который входит множество людей, которые с помощью пения восстанавливают речь и могут влиться в активную социальную жизнь. В зависимости от того, насколько сильны повреждения, музыка способна принести больше или меньше пользы. Но в любом случае, даже если человек прикован к постели, прослушивание музыки способно разнообразить и обогатить новыми сенсорными ощущениями его состояние.