Когда еда — огонь: 4 болезни, которые может выдать внезапная тяга к острой пище

У «огненной» пищи много поклонников, которые добавляют жгучие специи даже в чай. И оказывается, дело не только во вкусе. Но если тяга к острой еде появилась внезапно — возможно, стоит прислушаться к организму.Почему тянет на остроеВ острых продуктах есть особое вещество — капсаицин. Именно оно придает тот жгучий вкус, из-за которого многие любят во все блюда добавлять острые приправы. Но оказывается, за любовью к остренькому могут скрываться проблемы со здоровьем, особенно если эта любовь появилась вдруг, спонтанно.Врач-эндокринолог, диетолог Татьяна Гудожникова назвала 4 заболевания, на которые может указывать внезапная тяга к острой пищи.Повышение уровня холестерина в кровиПри гиперхолестеринемии повышается уровень «плохого» холестерина, сгущается кровь. Острые же продукты помогают уменьшить вязкость крови, а также очистить сосуды от различных веществ, в том числе от холестерина. Если вас неожиданно начало тянуть на острое, и вы не можете избавиться от этого чувства, значит, нужно сдать липидограмму — анализ крови на липидный профиль.ГипотиреозПри снижении функции щитовидной железы метаболизм замедляется, а капсаицин, содержащийся в острых продуктах, наоборот, повышает обмен веществ. Поэтому будет не лишним обследовать щитовидную железу.ДепрессияОстрая пища повышает выработку одного из четырех гормонов радости — эндорфинов (они вырабатываются в нейронах мозга и влияют на эмоциональное состояние, избавляют человека от боли, воздействуя на так называемые опиодные рецепторы — Прим. ред.).ГельминтозНекоторые виды паразитов, попадая в организм, замедляют всасывание веществ в кишечнике. Поэтому организм дает сигнал об ускорении метаболизма и, следовательно, возникает желание употреблять острую пищу.Как капсаицин «обманывает» нервную систему- В нашем организме есть рецепторы TRPV1, которые играют с нашей нервной системой в игру «Спутай химический сигнал с термическим». Как только мы съедаем что-то острое, мозг считает, что мы съели что-то горячее. И центральная нервная система принимает срочные меры для охлаждения организма.Для ускорения обмена веществ активизируется кровообращение, для охлаждения тела начинается интенсивное потоотделение. В крови увеличивается концентрация естественных болеутоляющих — эндорфинов. Слизистая носа воспаляется, из-за чего из носа начинает течь, текут и слезы, глаза закрываются — мозг отдает векам команду защитить органы зрения от «высокой температуры», — объясняет механизм действия острой пищи врач.Счастливый и защищенныйКонечно, с непривычки острая еда может вызвать весьма неприятные последствия — несварение желудка, тошноту, рвоту, изжогу.- Если активация рецепторов TRPV1 слишком интенсивна, мозг реагирует на это так, будто мы проглотили что-то очень горячее. Обманувшись, он старается предпринять все меры, чтобы как можно быстрее вывести наружу предполагаемую опасность, поэтому инициирует рвоту. А во время рвотных позывов желудочный сок оказывается в пищеводе, где его не должно быть — входящая в его состав кислота может сильно повредить пищевод. Степень повреждения будет напрямую зависеть от степени раздражения рецепторов TRPV1 и оценке мозгом потенциальной «угрозы», — предупреждает Татьяна Гудожникова.Но у поклонников острой еды, по словам врача, есть неплохие бонусы для здоровья. Правда, действовать они будут, только если употреблять такую пищу регулярно. Доктор перечислила 3 основных плюса:Защита от инфекций. При привыкании к капсаицину улучшается работа иммунной системы. Из-за усиления кровоснабжения происходит приток необходимых клеток иммунитета, и входные ворота для любой инфекции будут заблокированы.Ощущение счастья. Человека, употребляющего острые продукты, можно условно назвать более счастливым — у него происходит адекватная выработка гормонов радости эндорфинов.Здоровый желудок. Слизистая оболочка желудка тоже будет привыкать к острой пище, а утолщение слизистой оболочки приведет к нивелированию симптомов гастрита.- Но если уже у вас уже есть гастрит, гастроэзофагеальный рефлюкс (ГЭРБ), заболевания гортани, то не экспериментируйте с острыми продуктами. По крайней мере, сначала проконсультируйтесь с лечащим врачом, — уточняет Татьяна Гудожникова.О чем может говорить тяга к соленому и сладкомуНедавно ученые назвали внезапную сильную тягу к сладкому — одним из ранних признаков деменции. Речь шла о тортах, шоколаде и пирожных. По словам директора Бостонского университета, доктора Эндрю Бадсона, большинство людей с лобно-височной деменцией начинают страдать от первых симптомов в возрасте от 45 до 65 лет, а за несколько лет до постановки диагноза у них проявлялась сильная тяга к быстрым углеводам. Результаты работы были опубликованы в научном журнале JAMA Neurology.Ранее гастроэнтеролог и диетолог Ирина Бережная называла нехватку хлора в рационе — одной из основных причин настойчивой тяги к соленой еде. Если желание съесть что-нибудь соленое возникает от случая к случаю, беспокоиться не стоит. Но если соленого хочется постоянно, притом что вы нормально солите пищу, это уже, по словам доктора, тревожный сигнал возможных проблем с надпочечниками.