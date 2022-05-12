Терапевт: вывести лишнюю соль из организма помогают продукты с калием

Терапевт Анастасия Половина рассказала в интервью, что выведению лишней соли из организма эффективно способствуют продукты с калием, включая бананы, изюм, зелень.Соль – необходимый минеральный продукт для организма, однако употреблять эту специю нужно лишь в определенном количестве. Соль содержит натрий, который провоцирует задержку воды в тканях тела, что, в свою очередь, ведет к повышению артериального давления и перегрузке сердца. Проблема в том, что здоровая норма соли (до 5-6 граммов в день для людей, не страдающих гипертонией) часто кажется слишком незначительной – для большинства привычным является более соленое питание. Многие люди имеют доведенную до автоматизма привычку подсаливать еду, садясь за стол. По мнению терапевта, такая привычка очень вредна, от нее следует избавляться.«Досаливать готовые блюда – опасная привычка. Пересол может грозить серьезными проблемами со здоровьем: развитием гипертонии, атеросклероза, аритмии, сердечной недостаточности, мочекаменной болезни», - заметила Анастасия Половина.Медик назвала симптомы, который указывают на то, что человек употребляет слишком много соли, и у него «пересол организма».Опухшие пальцы.Отекшие ступни, лодыжки.Выраженные мешки под глазами.Учащенное мочеиспускание.Вздутие.Головные боли.Заявив, что излишки соли должны выводиться из организма, Половина посоветовала для этого пить достаточно воды.«Дневную норму воды можно рассчитать по формуле 25-30 мл жидкости на килограмм массы тела».Говоря о продуктах, способствующих выведению лишней соли из организма, терапевт пояснила, что лучшими в этом деле являются богатые источники калия. Изданию «Доктор Питер» врач перечислила содержащие много калия продукты: бананы, апельсины, изюм, финики, авокадо, разнообразная зелень, шпинат, помидоры.«Необходимо запомнить простую истину: чем больше калия, тем меньше натрия, и наоборот», - резюмировала медик.