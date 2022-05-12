Названа диета для желающих сохранить ясный ум женщин

Эксперт по питанию и здоровому образу жизни Сьюзен МакКуиллан поделилась секретом, как сохранить ясный ум в постменопаузу. Главными секретами для здоровья мозга женщины в зрелом возрасте она назвала специальную диету и аэробику.МакКуилан отметила, что для желающих трезво мыслить в преклонные годы легкие физические нагрузки вкупе с особым питанием эффективнее, чем просто сбалансированное меню. По словам эксперта, диета MIND (прим. «Ленты.ру»: в переводе с английского — разум) — это ответвление средиземноморской диеты и диеты для тех, кто страдает от повышенного давления. Ее разработали для сохранения когнитивных функций и снижения риска развития болезни Альцгеймера у пожилых людей.«Диета представляет собой растительное (но не вегетарианское) меню, которое регулярно включает в себя продукты, способствующие здоровью мозга: цельнозерновые продукты, листовую зелень и другие овощи, чернику и другие ягоды, орехи, бобовые, рыбу, оливковое масло и, по желанию, бокал вина», — рассказала Сьюзен МакКуиллан.