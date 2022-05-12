Врач: после творога могут появляться отеки
Творог считается полезным во многих отношениях продуктом, но врач Павлова поделилась предупреждающим мнением о том, что его употребление может обернуться нежелательным и небезопасным эффектом. В частности, после творога могут появляться отеки.
«Многие отмечают, что от съеденного накануне творога наутро бывают заметные отеки. Это связано с тем, что в продукте много натрия, который задерживает воду», - объяснила Павлова.
Мелик заметила, что с учетом данной особенности творог лучше не есть вечером. Кроме того, употреблять продукт нужно умеренными порциями.
Также эксперт посоветовала не увлекаться таким блюдом как сырники. Его поедание ведет к повышению уровня сахара в крови и может способствовать прибавке в весе.
«Классические сырники – с манкой, сахаром, да еще и с поджаристой корочкой – с конечно, диетической пищей не являются», - подчеркнула медик.
Если творог употребляется на завтрак, после него следует повременить с питьем чая или кофе. Данные напитки содержат танин, связывающий разные питательные вещества, и в первую очередь кальций. Таким образом, выпитый сразу после творога кофе или чай помешает организму усвоить важный для здоровья минерал – между их потреблением должен пройти минимум час.
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