Врач: после творога могут появляться отеки

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Выраженные отеки после употребления творога могут объясняться высокими дозами натрия в этом продукте, говорит врач-эндокринолог Зухра Павлова.Творог считается полезным во многих отношениях продуктом, но врач Павлова поделилась предупреждающим мнением о том, что его употребление может обернуться нежелательным и небезопасным эффектом. В частности, после творога могут появляться отеки.«Многие отмечают, что от съеденного накануне творога наутро бывают заметные отеки. Это связано с тем, что в продукте много натрия, который задерживает воду», - объяснила Павлова.Мелик заметила, что с учетом данной особенности творог лучше не есть вечером. Кроме того, употреблять продукт нужно умеренными порциями.Также эксперт посоветовала не увлекаться таким блюдом как сырники. Его поедание ведет к повышению уровня сахара в крови и может способствовать прибавке в весе.«Классические сырники – с манкой, сахаром, да еще и с поджаристой корочкой – с конечно, диетической пищей не являются», - подчеркнула медик.Если творог употребляется на завтрак, после него следует повременить с питьем чая или кофе. Данные напитки содержат танин, связывающий разные питательные вещества, и в первую очередь кальций. Таким образом, выпитый сразу после творога кофе или чай помешает организму усвоить важный для здоровья минерал – между их потреблением должен пройти минимум час.