В какой позе полезнее всего спать гипертоникам

Есть ли разница, на каком боку спать или лучше на спине? Есть мнение, что пациентам с повышенным давлением и сердечникам стоит задуматься — в какой позе провести ночь.Спать можно в той позе, как вам удобно или все же позиция на спине, боку или на животе имеет значение и влияет на состояние здоровья? Ответов на этот вопрос много.Внешних угроз сердцу во время сна не существует, считают кардиологи. И не страшно, если у вас есть лишний вес — нагрузка на сердце во сне в положении, например, лежа на левом боку никак не увеличится. Наш «мотор» надежно защищен ребрами, мышцами, сердечной сумкой-перикардом, а также жировой тканью, плеврой и тканью легких.Но есть и другие нюансы.Гипертоники, страдающие от высокого давления, могут даже не замечать угрожающего их жизни и здоровью заболевания. Но если давление не контролировать, организм быстро может дать серьезные сбои. Поэтому не стоит относиться к этой проблеме легкомысленно.Гипертоникам нужно регулярно принимать рекомендованные врачами лекарства и скорректировать образ жизни и режим питания — и в том числе, обратить внимание на качество сна и позу, в которой часто приходится спать. Это такая рутинная привычка, что многие так или иначе не учитывают ее влияние на здоровье.Сон на спине и апноэОдна из серьезных проблем, провоцирующая проблемы с сердцем — храп. Он может вызвать апноэ — расстройство, которое связано с периодическими остановками дыхания во время сна. Внезапное падение уровня кислорода в крови во время сонного апноэ повышает давление и нагружает сердечно-сосудистую систему.Считается, что у людей, которые страдают от апноэ, в два раза увеличивается риск развития сердечной аритмии, а вероятность сердечной недостаточности — на 140%. Кроме того, обструктивное апноэ во сне (СОАС) увеличивает риск осложнений гипертонии.Важно понимать, что храп чаще всего возникает, когда человек спит на спине, поэтому гипертоникам стоит научиться как можно меньше спать в этой позе. Для этого есть ряд трюков — например, можно подкладывать подушку так, чтобы она не давала вам во сне переворачиваться на спину.В какой позе лучше всего спатьЛучшим положением для сна для гипертоников считается поза на левом боку, ссылается на данные Medicover Hospitals издание The Mirror.- Во сне в такой позе снижается давление в сосудах, которые возвращают кровь к сердцу, — поясняют эксперты.Наряду с улучшением гигиены сна гипертоникам важно также следить за тем, что вы едите перед сном, чтобы избежать сердечно-сосудистых осложнений.Избегайте перед сном:соленого и сладкого,красного мяса,алкоголя и сладких напитков,насыщенных жиров (сыр, колбаса, молоко),приправ.