Кому может вредить питье кваса: объясняет врач

В некоторых случаях питье кваса может вредить даже людям, не имеющих каких-либо проблем со здоровьем, утверждает эндокринолог Татьяна Филиппова.Квас является одним из традиционно почитаемых и любимых напитков в России, а с приближением лета его продажи и вовсе начинают бить рекорды. Но врач Флиппова заметила в интервью 5-tv.ru, что квас готового производства, выставляемый на полках магазинов, вряд ли можно считать полезным напитком для утоления жажды.«В составе магазинного кваса могут содержаться вредные добавки, красители, консерванты и усилители вкуса, которые могут нанести вред даже здоровому организму», - заявила медик.Также, добавила Филиппова, квас содержит в себе сахар, и данное обстоятельство делает употребление этого напитка противопоказанным для людей с определенными нарушениями.Уточняя, кому может вредить питье кваса, врач перечислила следующие категории.Больные сахарным диабетом.Гипертоники.Люди с патологиями ЖКТ, включая острый гастрит и язвенную болезнь желудка.Помимо этого, врач посоветовала аллергикам внимательно изучать состав напитка на этикетке – какие-то его компоненты могут провоцировать обострение симптомов.Говоря о натуральном, изготовленном дома квасе без добавления искусственных ингредиентов, Филиппова согласилась: такой напиток более полезен, поскольку в нем присутствует много минеральных веществ и пробиотиков. Но и натуральный квас нужно употреблять умеренно, с учетом того, что в нем возникает алкогольная составляющая.