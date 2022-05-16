Зверобой: кому он полезен и почему его нельзя принимать без назначения врача?

Зверобой — одна из самых популярных лекарственных трав. Он давно используется в народной медицине и фитотерапии. Но, помимо полезных свойств, у него масса противопоказаний.Рассказываем, почему самодеятельность в приёме зверобоя недопустима.Что надо знать о зверобоеНе занимайтесь самолечением! В наших статьях мы собираем последние научные данные и мнения авторитетных экспертов в области здоровья. Но помните: поставить диагноз и назначить лечение может только врач.Существуют несколько сотен разновидностей зверобоя. Мы же поведем речь о зверобое продырявленном, который и используется в фитотерапии.Действие зверобоя может быть настолько сильным, что на пастбищах эту траву истребляют. Дело в том, что если корова или лошадь съедят зверобой в большом количестве, это может вызвать угнетение центральной нервной системы и в результате, привести к смерти животного. Отсюда, собственно, и берется его название.Для людей зверобой входит в состав фиточаев и некоторых лекарств, также его заваривают и принимают отвары и делают настойки. Обычно его применяют при легких формах депрессии и для снятия неприятных симптомов климакса, а также используют для лечения атопического дерматита.А теперь разберем по пунктам.Зверобой как антидепрессантЭффективность зверобоя в процессе изучения, однако, уже проведенные исследования показывают, что он действительно может облегчать симптомы легкой и умеренной депрессии. Кроме того, у зверобоя не так много побочных эффектов, как у антидепрессантов, поэтому многие пациенты выбирают лечение именно им, отказываясь от лекарственных средств.Гиперицин и гиперфорин, содержащиеся в зверобое, по мнению ученых, могут повышать уровень серотонина, дофамина и норадреналина, отвечающих за настроение.Тем не менее, американская ассоциация FDA — Управление по контролю за продуктами и лекарствами - не одобрило использование зверобоя в лечении депрессии и других заболеваний. Оно классифицирует зверобой как БАД, но не как лекарственное средство.Таким образом, пациенты с диагностированной депрессией не должны использовать заниматься самолечением зверобоем, если он не входит в схему лечения, рекомендованную врачом. Зверобой может усиливать действие антидепрессантов и привести к повышению уровня серотонина в организме и вызвать тремор, диарею, спутанность сознания, и понижение температуры тела.В некоторых случаях зверобой может спровоцировать психоз. Люди с биполярным расстройством или глубокой депрессией не должны его принимать, так как это может привести к мании.Зверобой при лечении заболеваний кожиЗверобой способствует заживлению ран, ушибов, ожогов и язв. Изучение эффективности крема из зверобоя показало, что атопический дерматит легкой и средней степени тяжести может положительно реагировать на местное лечение.В растении содержится гиперицин — природный фотосенсибилизатор, он используется в фотодинамической терапии против рака, а также моет использоваться как наружное средство при лечении атопического дерматита.При этом следует иметь в виду, что зверобой делает кожу более восприимчивой к солнцу и вызывает пигментацию, поэтому при пребывании на солнце можно покрыться пятнами, вывести которые будет очень сложно.Зверобой от головной болиМногие люди отмечают эффективность зверобоя в качестве противомигренозного средства. Врачи склонны с этим согласиться, поскольку исследования показали, что зверобой усиливает действие препаратов группы триптаны — единственной группы лекарств, разработанной специально для лечения мигрени.А вот лечение зверобоем простуды — не более чем миф. В нем нет ничего, что облегчало бы течение вирусных заболеваний.Но в зверобое содержатся витамины А, С и Е и в небольших количествах — цинк, медь, железо и калий.А теперь о противопоказанияхВ состав зверобоя входит вещество гиперфорин. Оно активирует в печени рецептор, способствующий выработке фермента, который вызывает ускоренное разрушение многих медикаментов и, соответственно, влияет на их эффективность.Не стоит экспериментировать с приемом зверобоя, если вам прописаны:целый ряд антибиотиков;противосудорожные средства;оральные контрацептивы;антикоагулянты;некоторые препараты против ВИЧ.Также применение зверобоя противопоказано беременным и кормящим женщинам, детям в возрасте до 12 лет, гипертоникам, а также пациентам, перенесшим трансплантацию органов.Как применять зверобойЗверобой в аптеках доступен в разных формах: это и сборы, и настойки, и таблетки, и капсулы. Эффективность зверобоя не зависит от его формы, но зависит от качества сырья. Поскольку к БАДам требования минимальны, можно даже в аптеке приобрести зверобой не лучшего качества.Чтобы приготовить отвар самостоятельно, нужно залить 1 чайную ложку сушеного зверобоя 250 мл кипящей воды и закрыть крышкой, чтобы он настоялся. Если вы предпочитаете крепкий отвар, то оставьте его на 30 минут. Для того чтобы сделать менее концентрированный напиток, его стоит настаивать от трех до десяти минут.Передозировка зверобоя и аллергии на негоПередозировка и аллергия на зверобой неразрывно связаны: передозировка чаще всего проявляется аллергическими реакциями. Если бессистемно принимать зверобой, то могут возникнут крапивница, сыпь и отеки. Также могут наблюдаться нарушения работы желудочно-кишечного тракта: диарея, тошнота и рвота.