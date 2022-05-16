Поздно ложиться и пить много кофе: 12 привычек, которые день за днем убивают почки

Даже если у вас всего одна почка, которая работает всего на 30-40%, вполне можно вести нормальную жизнь. Но мы нередко сами, изо дня в день, следуя своим нездоровым привычкам, буквально убиваем почки.Многие люди живут с единственной почкой всю жизнь, не испытывая каких-либо проблем. А другие имея изначально два здоровых органа собственными руками день за днем уничтожают их. Но длительное время можно не замечать, что почечная функция снижена, поскольку серьезные симптомы возникают, когда функции почек снижаются на 70-80% от нормы или ниже. Когда мы обнаруживаем проблемы, иногда уже бывает поздно. Поэтому «Доктор Питер» совместно с врачом-урологом Юрием Бахаревым собрали топ привычек, которые губят наши почки и нарушают их полноценную работу.1. Привычка пить сладкую газировкуЕсть данные японских исследований, согласно которым употребление 2-ух или более баночек газировки, причем не только обычной, но и диетической, связывают с повышенными рисками поражения ткани почек. У тех, кто пьет много газировки, в моче часто появляется белок. Это ранний признак поражения ткани почек. И в этой стадии почки еще можно вылечить.2. Избыток алкоголяУченые доказали, что безопасной дозы алкоголя — нет. Причем, напитки с этиловым спиртом вредят не только печени, они больно бьют и по почкам. Все дело в промежуточных продуктах расщепления алкоголя, они повреждают нефроны.3. Сигареты: обычные и электронныеУ курящих людей выше риск развития атеросклероза. Он приводит к повреждению стенок артерий, в том числе — почечных. Если сужается просвет артерий, питающих почки, возникает гипоксия, нарушаются функции почек и повышается давление. А это — замкнутый круг. Высокое давление еще сильнее повреждает почки. Ученые определили — достаточно двух сигарет в день, чтобы почкам уже было плохо.4. Лень и малоподвижностьДля того, чтобы почки активно работали, необходимо двигаться. Не обязательно нужно ежедневно потеть в спортзале до потери пульса. Достаточно даже зарядки. Те, кто по утрам делает несколько простых упражнений, на 31% реже имеют камни в почках. Плюс к этому, активность снижает риск ожирения, а это тоже полезно для почек.5. Привычка поздно ложитьсяПочкам тоже нужно отдыхать, как и нашему мозгу. Если вы постоянно ложитесь за полночь, это может привести к заболеваниям почек. В ночные часы, когда мы спим, происходит обновление почечной ткани. Поэтому бессонница или ограниченное время сна не дает ткани полностью восстановиться, почка может воспалиться.6. Привычка мало питьПочкам нужно много воды, чтобы они максимально активно выполняли свои функции. При постоянном дефиците жидкости, если мы не приучаем себя с раннего возраста пить достаточно обычной питьевой воды, кровь накапливает больше продуктов метаболизма, поэтому нагрузка по их вымыванию из почек — повышается.В среднем, нужно выпивать около 10-12 стаканов воды в день — это около 2,5 литров. Но не обязательно бегать по дому со стаканом, отмеряя объем — просто обратите внимание на цвет мочи. Он должен быть светло-желтым.7. Привычка терпеть до последнегоЕсли возникают позывы помочиться, не стоит их сдерживать, терпя до момента, пока будет уже невмоготу. Частое и длительное удержание мочи в пузыре — не самая хорошая привычка.Избыток мочи повышает давление в мочеточниках и лоханках, что может повреждать почки, провоцирует риск их повреждения. Кроме того, страдает и сам пузырь — повышается риск недержания мочи.8. Привычка пить много кофеНередко мы пьем кофе буквально литрами, не задумываясь о его влиянии на почки. Кроме того, кофеин есть во многих напитках, включая чай и газировки.Помимо того, что кофе обезвоживает, а это уже плохо для почек, он еще и повышает давление. По сути — это двойной удар по органам выделения.9. Привычка все сильно солитьКонечно, поваренная соль нужна нашему организму, она помогает поддерживать осмотическое давление в тканях. Но употреблять ее нужно в умеренном количестве.Если вы привыкли досаливать всю свою еду, ваши почки работают с повышенной нагрузкой. Кроме того, за счет избытка соли повышается артериальное давление, это еще один негативный фактор для этих органов. В среднем, на сутки вам нужно не более чайной ложки соли (без горки).10. Привычка пить болеутоляющие при любой болиВажно понимать, что прием лекарств должен быть строго лимитированным, и в идеале — назначенным врачом. Даже если речь идет о казалось бы банальных, привычных обезболивающих средствах. Не каждая головная боль или ломот в мышцах, спине, требует немедленного приема таблеток.Прием любых препаратов от боли, будь то анальгетики или нестероидные противовоспалительные препараты, нужно принимать только в ситуациях, когда боль сильная и мучительная.Причем, если она возникает часто — это повод для консультации с врачом, а не постоянного приема препаратов. Они вредят почкам.11. Привычка есть много белкаХотя белковые продукты полезны для организма, но если они употребляются в избытке, это может навредить почкам. Дело в том, что один из продуктов переваривания белка — это аммиак, обладает токсическим эффектом в отношении почек. Если белка немного, почки легко его нейтрализуют, но при постоянной перегрузке белковой пищи они могут не справляться со своей работой, это ведет к воспалению.12. Привычка к самолечениюМногие из нас игнорируют симптомы простуды или гриппа, либо занимаются самолечением, покупая в ближайшей аптеке порошки и принимая их, чтоб облегчить состояние. Как только становится лучше, мы бросаем лечение не обращаемся к врачу. Все это вредит не только почкам, но и всему организму.Недолеченный грипп или ОРВИ — это удар по организму, стресс для него. Почки с усилиями работают, выводя токсины, и мы дополнительно их нагружаем еще и лекарствами, которые зачстую просто не нужны.