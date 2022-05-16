«Почки отказывают молча»: нефролог Садовская рассказала, что делать, если болит и тянет в пояснице
Если вдруг тянет или болит спина чуть выше поясницы — мы тут же пугаемся, что у нас проблемы с почками. Что делать, какие анализы сдавать и какой маркер — самый главный показатель состояния ваших почек?
Чтобы получить ответы на эти вопросы — прочитайте краткий ликбез врача-нефролога — все от цистита и камней до гломерулонефрита и почечной недостаточности.
Какие анализы расскажут о больных почках
- Почки болят в двух случаях — это может быть механическое препятствие (киста, камень, опухоль) или запущенная инфекция, — рассказала врач-нефролог Дарья Садовская. — Но при этом бывает и так, что пациенты даже с терминальной (конечной) стадией почечной недостаточности ни на какую боль в пояснице не жалуются. Отказывают почки молча.
Врач дала рекомендацию, что делать, если у вас тянет или болит поясница.
- Сделайте УЗИ и сдайте анализ мочи, — советует нефролог. — Возможно, если речь о камнях, иногда их может быть видно только на КТ (компьютерной томографии). Ключевое слово тут — иногда.
Также эксперт рекомендует сдать кровь на биохимию.
- Главный почечный маркер — креатинин, — отмечает Дарья Садовская. — Увидеть его можно в биохимии крови, скачет он жутко, так как зависит от мышечной массы конкретного человека. 10-20 единиц плюс — минус в расчет брать не советую.
На вопрос, можно ли «снизить креатинин», врач отвечает, что этот показатель просто отражает состояние почек.
- Снизить его нельзя никак. Конечно, можно разбавить, например, капельницей физраствора и получить результат в анализе ниже, чем было. Но принципиально это ничего не изменит, — уточняет нефролог.
Гемоглобин и проблемы с почками
О сбоях в работе почек могут сказать и другие показатели в анализе крови — гемоглобин и ферритин.
- Кроме выделительной функции у почек есть еще одна — они синтезируют гормоны, тот же эритропоэтин — он отвечает за все кроветворение, — объясняет врач. — Чем хуже работают почки, тем меньше эритропоэтина, как следствие — железодефицитная анемия. Поэтому уровень гемоглобина и ферритина тоже может быть признаком больных почек.
Диагноз почечная недостаточность врачи ставят пациенту, оценивая такой показатель как уровень скорости клубочковой фильтрации (СКФ).
- СКФ рассчитывается по формуле, где основной ингредиент — креатинин, — объясняет врач Садовская. — Но важно помнить, что у всех нас в норме с возрастом СКФ падает. Поэтому у пожилых пациентов историю с болезнью почек обязательно надо смотреть индивидуально.
Стоит помнить, что сахарный диабет и гипертония поражают почки и нарушают их функцию, причем делают это бессимптомно. Поэтому пациентам с этими заболеваниями обязательно нужно принимать препараты и регулярно контролировать уровень сахара и давление.
Важно про гломерулонефрит
Это аутоиммунное заболевание почек, характеризующееся поражением гломерул (клубочков почек). Часто пациентам с таким диагнозом требуется диализ.
- Если при гломерулонефрите назначена биопсия (основной критерий назначения биопсии — потеря белка в моче), не отказывайтесь — только так будет понятно, чем лечить (а терапия сложная — гормоны, иммуносупрессия), — рассказывает Дарья Садовская. — Если биопсия не показана, то вы просто контролируете, наблюдаете и лечитесь вспомогательно.
Камни в почках
Врач-нефролог отмечает, что подробно о камнях в почках можно писать романы, но важно знать, что с этой проблемой обязательно надо идти к урологу.
- В зависимости от размера камней в почках врач посоветует или наблюдать за ними, или удалять, или растворять их, — объясняет Дарья Садовская. — Стоит выполнить КТ, чтобы определить плотность имеющихся камней в почках. Если показано хирургическое удаление камней, то их обязательно надо сдать на анализ. Если такой возможности нет, косвенно узнать тип камней поможет анализ мочи на литогенные субстанции.
Главное с камнями — водный режим. Надо мочиться не менее 2-2,5 литров в сутки.
- При камнях в почках хорошо помогают препараты, направленные на повышение ph мочи (это показатель позволяет оценить баланс щелочей и кислот, определить физические свойства урины). Но пить их надо строго по инструкции и контролировать мочу тест-полосками, — рекомендует доктор. — Не повредят и травы. На случай почечной колики всем страдающим от камней я рекомендую заранее собрать SOS-аптечку с обезболивающими препаратами (уколы, кетонал, спазмолитики).
Причины цистита
Это заболевание — воспаление мочевого пузыря. Эксперт отмечает, что считать его безобидным — большая ошибка.
- Абсолютно НЕнормально считать, что даже редкие (1-2 раза в год) эпизоды цистита — это норма, — говорит Дарья Садовская.
По ее словам, всегда надо искать причины цистита — они могут быть самыми разными. Поэтому обязателен очный прием пациентки и осмотр на кресле.
- Иногда причиной цистита может быть банальное смещение уретры. Эта проблема решается просто — уколом гиалуроновой кислоты, — рассказывает врач-нефролог. — А иногда причина еще проще — хронический запор. Это — прямой фактор риска цистита. Бороться с запорами можно, принимая пребиотик — шелуху подорожника. Его можно как беременным, так и пациентам на диализе.
Как лечат цистит
Нефролог рассказала о трех способах лечения цистита, относительно новых и хорошо зарекомендовавших себя:
вакцины от цистита (убитая кишечная палочка). В России — в таблетках, за границей — в форме уколов,
бактериофаги — как вместе, так и отдельно от антибиотиков. Их можно применять даже на ранних сроках беременности,
D-манноза на опорожненный мочевой пузырь долгим курсом избавляет от рецидивов.
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