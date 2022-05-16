«Почки отказывают молча»: нефролог Садовская рассказала, что делать, если болит и тянет в пояснице

Почему болят почки и могут ли они отказать без каких-либо предупреждающих симптомов? Может ли нечастый цистит быть нормой и что помогает при камнях в почках. На вопросы отвечает врач-нефролог.Если вдруг тянет или болит спина чуть выше поясницы — мы тут же пугаемся, что у нас проблемы с почками. Что делать, какие анализы сдавать и какой маркер — самый главный показатель состояния ваших почек?Чтобы получить ответы на эти вопросы — прочитайте краткий ликбез врача-нефролога — все от цистита и камней до гломерулонефрита и почечной недостаточности.Какие анализы расскажут о больных почках- Почки болят в двух случаях — это может быть механическое препятствие (киста, камень, опухоль) или запущенная инфекция, — рассказала врач-нефролог Дарья Садовская. — Но при этом бывает и так, что пациенты даже с терминальной (конечной) стадией почечной недостаточности ни на какую боль в пояснице не жалуются. Отказывают почки молча.Врач дала рекомендацию, что делать, если у вас тянет или болит поясница.- Сделайте УЗИ и сдайте анализ мочи, — советует нефролог. — Возможно, если речь о камнях, иногда их может быть видно только на КТ (компьютерной томографии). Ключевое слово тут — иногда.Также эксперт рекомендует сдать кровь на биохимию.- Главный почечный маркер — креатинин, — отмечает Дарья Садовская. — Увидеть его можно в биохимии крови, скачет он жутко, так как зависит от мышечной массы конкретного человека. 10-20 единиц плюс — минус в расчет брать не советую.На вопрос, можно ли «снизить креатинин», врач отвечает, что этот показатель просто отражает состояние почек.- Снизить его нельзя никак. Конечно, можно разбавить, например, капельницей физраствора и получить результат в анализе ниже, чем было. Но принципиально это ничего не изменит, — уточняет нефролог.Гемоглобин и проблемы с почкамиО сбоях в работе почек могут сказать и другие показатели в анализе крови — гемоглобин и ферритин.- Кроме выделительной функции у почек есть еще одна — они синтезируют гормоны, тот же эритропоэтин — он отвечает за все кроветворение, — объясняет врач. — Чем хуже работают почки, тем меньше эритропоэтина, как следствие — железодефицитная анемия. Поэтому уровень гемоглобина и ферритина тоже может быть признаком больных почек.Диагноз почечная недостаточность врачи ставят пациенту, оценивая такой показатель как уровень скорости клубочковой фильтрации (СКФ).- СКФ рассчитывается по формуле, где основной ингредиент — креатинин, — объясняет врач Садовская. — Но важно помнить, что у всех нас в норме с возрастом СКФ падает. Поэтому у пожилых пациентов историю с болезнью почек обязательно надо смотреть индивидуально.Стоит помнить, что сахарный диабет и гипертония поражают почки и нарушают их функцию, причем делают это бессимптомно. Поэтому пациентам с этими заболеваниями обязательно нужно принимать препараты и регулярно контролировать уровень сахара и давление.Важно про гломерулонефритЭто аутоиммунное заболевание почек, характеризующееся поражением гломерул (клубочков почек). Часто пациентам с таким диагнозом требуется диализ.- Если при гломерулонефрите назначена биопсия (основной критерий назначения биопсии — потеря белка в моче), не отказывайтесь — только так будет понятно, чем лечить (а терапия сложная — гормоны, иммуносупрессия), — рассказывает Дарья Садовская. — Если биопсия не показана, то вы просто контролируете, наблюдаете и лечитесь вспомогательно.Камни в почкахВрач-нефролог отмечает, что подробно о камнях в почках можно писать романы, но важно знать, что с этой проблемой обязательно надо идти к урологу.- В зависимости от размера камней в почках врач посоветует или наблюдать за ними, или удалять, или растворять их, — объясняет Дарья Садовская. — Стоит выполнить КТ, чтобы определить плотность имеющихся камней в почках. Если показано хирургическое удаление камней, то их обязательно надо сдать на анализ. Если такой возможности нет, косвенно узнать тип камней поможет анализ мочи на литогенные субстанции.Главное с камнями — водный режим. Надо мочиться не менее 2-2,5 литров в сутки.- При камнях в почках хорошо помогают препараты, направленные на повышение ph мочи (это показатель позволяет оценить баланс щелочей и кислот, определить физические свойства урины). Но пить их надо строго по инструкции и контролировать мочу тест-полосками, — рекомендует доктор. — Не повредят и травы. На случай почечной колики всем страдающим от камней я рекомендую заранее собрать SOS-аптечку с обезболивающими препаратами (уколы, кетонал, спазмолитики).Причины циститаЭто заболевание — воспаление мочевого пузыря. Эксперт отмечает, что считать его безобидным — большая ошибка.- Абсолютно НЕнормально считать, что даже редкие (1-2 раза в год) эпизоды цистита — это норма, — говорит Дарья Садовская.По ее словам, всегда надо искать причины цистита — они могут быть самыми разными. Поэтому обязателен очный прием пациентки и осмотр на кресле.- Иногда причиной цистита может быть банальное смещение уретры. Эта проблема решается просто — уколом гиалуроновой кислоты, — рассказывает врач-нефролог. — А иногда причина еще проще — хронический запор. Это — прямой фактор риска цистита. Бороться с запорами можно, принимая пребиотик — шелуху подорожника. Его можно как беременным, так и пациентам на диализе.Как лечат циститНефролог рассказала о трех способах лечения цистита, относительно новых и хорошо зарекомендовавших себя:вакцины от цистита (убитая кишечная палочка). В России — в таблетках, за границей — в форме уколов,бактериофаги — как вместе, так и отдельно от антибиотиков. Их можно применять даже на ранних сроках беременности,D-манноза на опорожненный мочевой пузырь долгим курсом избавляет от рецидивов.