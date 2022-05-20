Красное мясо вредно для здоровья, но и вегетарианцам есть, чего опасаться

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Многочисленные исследования неоднократно подтверждали опасность, которую несет красное мясо. В основном это повышенная вероятность развития онкологии и других заболеваний кишечника. Но более детальное исследование рациона людей выявило, что главный вред несет не мясо.Американские специалисты одного из медицинских учреждений провели опрос среди более чем 70 тысяч человек. Их интересовали пищевые привычки и состояние здоровья людей. Данные собирались неоднократно, срок наблюдения за пациентами составил несколько лет, в течение которых отслеживались изменения в состоянии опрошенных.«С точки зрения смертности, уровень потребляемой пищи глубокой переработки более важен, чем то, является эта пища животной или растительной», – рассказал профессор Гэри Фрейзер.Если половина и более поступающих калорий получена из переработанных продуктов, это увеличивает риск преждевременной смерти на 14% - посчитали исследователи. Эта серьезная цифра и она касается и вегетарианцев и любителей мяса примерно одинаково.Чтобы сохранить здоровье, лучше постараться употреблять максимум натуральных продуктов, включая свежие овощи и фрукты, молоко, яйца, орехи и семена. В противном случае даже отказ от мяса не поможет сохранить в порядке свое здоровье.К продуктам глубокой переработки относятся не только колбасы и полуфабрикаты из мяса. А в том числе хлеб, выпечка, кондитерские изделия и мороженое.