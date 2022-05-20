Красное мясо вредно для здоровья, но и вегетарианцам есть, чего опасаться
Американские специалисты одного из медицинских учреждений провели опрос среди более чем 70 тысяч человек. Их интересовали пищевые привычки и состояние здоровья людей. Данные собирались неоднократно, срок наблюдения за пациентами составил несколько лет, в течение которых отслеживались изменения в состоянии опрошенных.
«С точки зрения смертности, уровень потребляемой пищи глубокой переработки более важен, чем то, является эта пища животной или растительной», – рассказал профессор Гэри Фрейзер.
Если половина и более поступающих калорий получена из переработанных продуктов, это увеличивает риск преждевременной смерти на 14% - посчитали исследователи. Эта серьезная цифра и она касается и вегетарианцев и любителей мяса примерно одинаково.
Чтобы сохранить здоровье, лучше постараться употреблять максимум натуральных продуктов, включая свежие овощи и фрукты, молоко, яйца, орехи и семена. В противном случае даже отказ от мяса не поможет сохранить в порядке свое здоровье.
К продуктам глубокой переработки относятся не только колбасы и полуфабрикаты из мяса. А в том числе хлеб, выпечка, кондитерские изделия и мороженое.
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