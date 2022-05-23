«Им в детстве ломали куличики»: психолог рассказала, откуда берутся вечно обиженные люди

Как неправильное поведение взрослых и не те посылы делают людей обидчивыми, злопамятными и мстительными. Надо ли с ними договариваться или лучше свернуть все общение.На обиду — заслуженную, незаслуженную, выдуманную — мы все реагируем по-разному. Кто-то уже через некоторое, довольно короткое время, забывает о произошедшем, нормально общается и не пытается о ней напоминать. А другие заводят специальную тетрадь, куда записывают всех обидчиков и разрабатывают план страшной мести, для которой подходят все способы, вплоть до откровенной травли.Дорогу перебежал куличикПсихолог, арт-тренер, эксперт-предназначения, МАК-эксперт.- Консультирую пожилую женщину, и у нее, действительно, есть тетрадь, где она скрупулезно записывает все плохое, что с ней произошло за день: события, люди, ситуации, — рассказала «Доктору Питеру» психолог-консультант Галина Охотникова. — Такие люди погружаются в негатив, и жизнь становится такой же, хорошее ускользает.Что же заставляет людей становиться хронически обиженными? Эксперт предлагает перенестись в детство. Например, в песочницу. Малыш с упорством делает куличики, они у него получаются очень красивыми, он старается, набирает в формочку песок, приглаживает его лопаткой и любуется результатом. И вдруг партнер по песочнице наступает на это песочное произведение искусства. Автор шедевра плачет, расстраивается.- И тут очень важно, как на ситуацию отреагирует значимый взрослый — родители, бабушки-дедушки, — говорит Галина Охотникова. — Если он объясняет: «Ты молодец, ты очень старался, но так произошло, что они испортились. Давай сделаем новые куличики, лучше прежних». В этом случае ребенок будет реагировать спокойно на произошедшее, быстро переключится на новое и не станет таить обиду.Другое дело, если значимый взрослый начинает ругать неуклюжего ребенка, разрушившего куличик. Может быть, не напрямую, но обвинять его в этой беде, акцентировать на ней внимание.- Тогда у «пострадавшего» ребенка будет формироваться ощущение, что он особенный, просто ему все мешают, что-то плохое, произошедшее в жизни — это вина кого-то другого, — предупреждает психолог.Примерно такой же силой обладает «перенос» внимания, когда ребенок шел, споткнулся, разбил коленку и вместо того, чтобы обнять и поцеловать, подуть на рану, взрослые говорят что-то в духе «какой нехороший асфальт, обидел нашу девочку». Опять в проблеме ищут виноватого, а не пытаются успокоить, сместив внимание.- Примерно отсюда растут корни наших обид, — говорит психолог Охотникова.Как гиацинт превращается в «ты меня не любишь»Вырастая, такие дети превращаются в обиженных взрослых. И вот уже вполне типичная ситуация: девушка мечтает о букете роз на 8 марта, а парень хочет казаться оригинальным и дарит ей гиацинт в горшочке. Возникает огромная обида. Девушка уверена: ее не поняли, а, значит, ее не любят, не чувствуют, или денег жалеют. Она-то хотела, чтобы парень прочитал ее мысли и сделал так, как она себе придумала.- У нас есть право — обижаться или не обижаться, когда мы обижаемся, то начинаем манипулировать другими людьми, воспитывать их своей обидой, — описывает развитие событий наш эксперт. — Начинаем выискивать другие недостатки, унижать.Решить проблему могут «я-высказывания», когда обиженный проговаривает все, что он почувствовал: «я расстроилась, потому что ты подарил мне не те цветы, гиацинт слишком сильно пахнет, давай его подарим соседке, а ты мне купишь розы». Таким образом обида уходит, появляется решение, наступает мир. Но обычно так легко это все не заканчивается. Хронически обиженные люди продолжают копить в себе негатив.- Мало людей, которые могут обижать целенаправленно, обычно у нас нет цели кого-то обидеть, — говорит Галина Охотникова. — И это надо запомнить, чтобы прийти к правильному решению.Прощать, молчать или уходить?Как вести себя с хронически обиженными людьми? Варианты зависят от того, насколько вам этот человек важен и близок. Если это любимый или родственник, то пытаться все же проговорить ситуацию, найти причину.- Мои клиенты — очень интересная и яркая пара, — не ложились спать, пока не выпишут все обиды дня на бумагу, не ответят друг другу на этот список. Они постоянно вели такую беседу, и пока этот процесс продолжался, они прощали друг друга и забывали, что вообще произошло, — рассказывает психолог.Если вам хронически обиженный человек не так важен, то стоит подумать о том, чтобы просто мягко свернуть общение, перестать реагировать на его высказывания.- Важно понять для себя, что вы ответственны за то, что вы сказали, но вы не ответственны за то, что другой услышал, — рекомендует взять за правило Галина Охотникова. — Потому что вы сказали «дерево», подразумевая дуб, а он подумал о березе. Мы на любую ситуацию смотрим с разных точек зрения.Если ваш оппонент раздувает обиду в соцсетях, и если он при этом не профессиональный «тролль», который получает за это деньги, просто не реагируйте на него. Поймите для себя, что человек держится того, и транслирует то, что у него есть внутри. Просто так люди не делятся негативом.Что делать, если хронически обиженный человек вы?Вставать на путь саморазвития, тем более что сейчас это очень модно. Прорабатывать обиды, учиться смотреть на жизнь с реалистической точки зрения.- Можно работать самостоятельно, писать «письма прощения», где мы прощаем себя, объясняем себе, чего мы хотели, и что получили, — рекомендует Галина Охотникова. — В сети сейчас много практик в свободном доступе. Не получается?Обратитесь к специалисту.Прощаться с обидами стоит хотя бы для собственного здоровья. Так как люди, которые мысли крутят, как ментальную жвачку, раззадоривают себя, еще и разрушают себя.- Это деструкция, страшна не сама обида, а переживания от нее — ментальная часть с накручиванием мыслей, выстраиванием разных сценариев, — предупреждает эксперт. — Негатив, стресс будут бить по тем участкам в организме, где уже наметились какие-то нарушения. Может страдать щитовидная железа, почки, появляются проблемы с кровью. Локации возможны различные.