Топ-5 домашних средств лечения пародонтоза

Пародонтоз – патологический процесс, при котором происходит рассасывание тканей вокруг зубов. По этой причине зубы обнажаются, постепенно теряя свою фиксацию. Заболевание длительное время проходит бессимптомно и безболезненно.Пародонтоз – патологический процесс, при котором происходит рассасывание тканей вокруг зубов. По этой причине зубы обнажаются, постепенно теряя свою фиксацию. Заболевание длительное время проходит бессимптомно и безболезненно.Первым сигналом прогрессирующего заболевания служит повышенная реакция на действие термических и химических раздражителей. Постепенно появляется кровоточивость десен. В конечном итоге заболевание приводит к расшатыванию и потере зубов.К основным причинам пародонтоза относят микроорганизмы, развивающиеся в зубном налете, а также заболевания атеросклеротического характера и патологии пищеварительного тракта.Для лечения пародонтоза лучше всего обратиться к специалисту, однако параллельное использование простых домашних средств поможет быстрее избавиться от этого заболевания.1. СольАнтисептические и антибактериальные свойства соли помогут ингибировать развитие бактерий, вызывающих пародонтоз. Рекомендуется раствор, приготовленный из смеси 2 ч.л. соли и чашки воды, держать во рту не менее одной минуты. Полоскать трижды в день. Можно также приготовить пасту из щепотки соли и горчицы. Смесь намазать на десна и оставить на пять минут, после чего тщательно прополоскать рот. Процедуру повторять до полного исчезновения симптомов заболевания.2. Нерафинированное маслоМасло является хорошим профилактическим средством от пародонтоза, которое, к тому же, подавляет развитие бактерий. Благотворное влияние масла на укрепление десен было доказано результатами исследования, проведенного учеными из Минепальского стоматологического колледжа, проведенного в 2014 году.Нерафинированное кокосовое или кунжутное масло следует подержать во рту около 20 минут. После этого нужно выплюнуть средство (не глотать), прополоскать рот и почистить зубы.3. КуркумаКуркума содержит куркумин – активное вещество с антибактериальным и противовоспалительным действием, которое быстро подавляет развитие бактерии в ротовой полости, а также уменьшает боль и воспаление. Средство также поддерживает здоровье полости рта. Рекомендуется использовать порошок куркумы для чистки зубов и десен с помощью зубной щетки с мягкой щетиной. Процедуру проделывать дважды в день. В качестве альтернативного средства можно также использовать специальную жевательную резинку с куркумой. Также можно приготовить пасту из куркумы и витамина Е с добавлением воды. Эту смесь следует нанести на ночь, а утром тщательно прополоскать рот.4. Перекись водородаПерекись водорода – еще одно эффективное средство с антибактериальными свойствами, которое широко используется для лечения пародонтоза. Кроме того, средство поможет отбелить зубы. Рекомендуется использовать только 3-процентный раствор перекиси водорода.Смешать в равных объемах воду и перекись водорода. Средство держать во рту несколько секунд, а затем выплюнуть. Еще одним вариантом станет смесь, приготовленная из равных частей соды и перекиси водорода, которой следует обработать десны. Средство использовать не чаще 2-3 раз в неделю. После процедуры хорошо сполоснуть рот.5. БазиликБазилик является хорошим средством, которое быстро избавит от кровоточивости десен – самого распространенного симптома пародонтита. Базилик также поможет защититься от других стоматологических проблем, таких как кариес или гингивит.Смешать 1 ч.л. высушенных и растертых листьев растения с горчичным маслом до образования пасты. Используйте пасту для нанесения на зубы и десна дважды в день. После этого нужно прополоскать рот. Рекомендуется также принимать чай с базиликом, а также использовать раствор для полоскания ротовой полости.