Чем опасен кондиционер: объясняет эпидемиолог
Кондиционер сушит кожу, что может вызвать дискомфорт или обострение хронических заболеваний кожи, в том числе, атопического дерматита, предупредила специалист.
Неправильное использование техники в закрытом помещении может спровоцировать заболевания, передающиеся воздушно-капельным путем — простуду, ОРВИ.
Слишком холодный воздух, по словам эпидемиолога, может запустить ангину, аллергию, обострить фарингит, конъюнктивит и другие хронические болезни.
Кондиционер нужно регулярно чистить, поскольку во внутренней и внешней его частях могут накапливаться болезнетворные бактерии, вирусы и грибы.
«Нарушение работы трубки по отведению жидкости способно привести к развитию в ней, в частности легионеллы, которая может вызывать атипичную пневмонию», — рассказала Светлана Борискина.
С осторожностью пользоваться кондиционером нужно людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, ревматизмом и бронхиальной астмой. Не рекомендуется включать устройство на целый день. Оптимальная температура в помещении составляет 21-23 градуса.
Эксперт посоветовала использовать в паре с кондиционером бактерицидные облучатели. Кроме того, необходимо регулярно проветривать комнату, открывая окна.
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