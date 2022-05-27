Как не дать клещевому боррелиозу испортить вам жизнь

Укус клеща может закончиться инвалидностью и даже смертью, если вовремя не обратиться к врачу.Активнее всего клещи в конце весны и начале лета. Именно в этот период подцепить боррелиоз (он же — болезнь Лайма) проще всего.Что такое клещевой боррелиоз и чем он опасенБолезнь Лайма — это бактериальная инфекция. Бактерии — боррелии — попадают в человеческий организм из слюнных желёз впившегося в кожу клеща. К счастью, не каждого, а только иксодового.Это семейство кровососов вообще крайне неприятно. Помимо болезни Лайма, иксодовые переносят клещевой энцефалит и некоторые другие заболевания: бабезиоз, клещевую лихорадку. Поэтому вытащенного из тела паразита желательно сдать в лабораторию, чтобы выяснить, не принадлежит ли он к опасному семейству.Но даже если принадлежит, шанс остаться здоровым сохраняется.Далеко не каждый иксодовый клещ заразен.А вот если всё-таки заразен, перспективы малоприятны. Клещевой боррелиоз опасен осложнениями, которые проявляются спустя несколько недель, а то и месяцев после укуса. К ним относятся:Проблемы с суставами. Попавшие в организм бактерии вызывают воспаление суставов. Сначала это проявляется болью и отёками. Со временем ситуация усугубляется вплоть до развития артрита и вынужденного ограничения подвижности.Неврологические проблемы. Онемение и слабость в конечностях, нарушения двигательной активности, временный паралич одной стороны лица, воспаление мозговых оболочек (менингит) — вот лишь краткий перечень связанных с неврологией осложнений.Сердечно-сосудистые проблемы, в частности выраженная аритмия.Воспаление печени (гепатит).Воспаления глаз.Сильная усталость.Эти осложнения могут быть смертельно опасными. Поэтому очень важно не пропустить болезнь Лайма и не отказываться от лечения.Как понять, что у вас клещевой боррелиозПервый признак возможного заражения — это собственно укус клеща. Если вам повезло снять членистоногого и отнести в лабораторию — замечательно: там развеют или, напротив, укрепят ваши подозрения. Но если лабораторно препарировать кровопийцу не удалось, начинайте внимательно следить за кожей и самочувствием.1. Следите за местом укусаКрасное выпуклое пятнышко и отёк, как при укусе комара, — это нормально. Такая кожная реакция, даже если отёк велик, проходит за несколько дней и не является признаком боррелиоза.Очевидный симптом возникает на месте укуса через 3–30 дней.Это так называемая эритема — красное пятно, окружённое белым и красным ободками. Если обнаружили её на коже, срочно обращайтесь к терапевту: у вас клещевой боррелиоз.Впрочем, не каждого заражённого болезнь Лайма метит такой мишенью. Так что важны и другие признаки.2. Наблюдайте за самочувствиемПри болезни Лайма через несколько дней после укуса появляются:лихорадка и озноб, на первый взгляд беспричинные, ведь нет традиционных признаков ОРВИ вроде насморка, кашля, больного горла;слабость, повышенная утомляемость;головные боли;боль, ломота в теле;небольшие сложности с движениями шеей;опухшие лимфатические узлы.Наличие этих симптомов не говорит наверняка о боррелиозе. Возможно, лихорадка и ломота вызваны другими причинами. Но если вы наблюдаете у себя два и больше признака и при этом помните, что недавно вас кусал клещ, обязательно проконсультируйтесь с медиком.Обратитесь к врачу, даже если симптомы появились и исчезли.Такое тоже бывает при боррелиозе. Заболевание продолжает тихо распространяться, чтобы однажды серьёзно испортить вам жизнь.Как лечить клещевой боррелиозДля начала необходимо, чтобы врач поставил диагноз. К сожалению, на это может потребоваться время. Если очевидного признака — эритемы — нет, болезнь Лайма подтверждают с помощью анализа крови. Вот только с ним придётся подождать, ведь антитела к заболеванию вырабатываются лишь через несколько недель после укуса.Если диагноз подтвердится, врач назначит вам антибиотики. Какие именно, зависит от вашего возраста и давности укуса, а также от выраженности симптомов. Как правило, используются доксициклин, амоксициллин, цефуроксим, однако возможны и другие варианты. В сложных случаях, когда заболевание уже поразило нервную систему, антибиотики назначают внутривенно.Чаще всего боррелиоз полностью излечим. Для этого надо лишь вовремя начать терапию.Но даже после успешной терапии может развиться так называемый постлечебный синдром болезни Лайма. Он включает в себя слабость, повышенную утомляемость, регулярные боли в мышцах и суставах. Учёные не знают, почему так происходит.Почему нельзя не лечить клещевой боррелиозНа первый взгляд, вопрос звучит странно. Это если не знать о том, насколько коварна болезнь Лайма.Бывает, после обнаружения эритемы человек не может сразу же попасть к терапевту. Тем временем эритема исчезает, а остальные симптомы проявляются настолько неявно, что укушенный решает: «Я выздоровел сам!» И уже осознанно не идёт к врачу. Это огромная ошибка.Боррелии, даже не давая о себе знать, продолжают размножаться в организме, потихоньку поражая различные органы и системы.Проблемы с суставами, сердцем, нервной системой постепенно нарастают. Уже забывший об укусе пациент без толку бегает между терапевтом, кардиологом, неврологом, ревматологом, которые тоже не понимают, что происходит. И если однажды какой-нибудь особенно внимательный врач всё же установит основную причину заболеваний, может быть уже поздно: боррелии настолько разъедят организм, что вылечить человека будет невозможно.Отсюда важное правило: если есть малейшее подозрение на боррелиоз, необходима проверка. И если опасения подтвердятся, лечение обязательно.Как защититься от клещевого боррелиозаБолезнь Лайма из тех, что легче предотвратить, чем лечить. Поэтому запомните важные правила безопасности.Правильно одевайтесь, отправляясь на природу. На вас должна быть с кофта длинными рукавами, свободные штаны и высокая обувь. Штанины заправляйте в обувь или носки, если вы в кроссовках. Футболки и рубашки — в брюки. Хорошо, если одежда будет светлой и однотонной: заметить на таком фоне клеща проще. Головной убор обязателен.Пользуйтесь репеллентами. Против клещей наиболее эффективны те, что содержат перметрин и химическое соединение диэтилтолуамид (ДЭТА). Только разбрызгивайте их на одежду, а не на кожу.Заведите привычку осматривать себя и окружающих. Хотя бы раз в полчаса внимательно изучайте одежду и открытые участки тела: нет ли на них клещей.Не лезьте в кусты и высокую траву. Именно такие места предпочитают клещи.Вернувшись домой, постирайте одежду при температуре не ниже 60 °С. На ней могут остаться личинки клещей, которые сложно заметить.Сразу после визита на природу примите душ и искупайте детей. Во время процедуры внимательно осмотрите и прощупайте тело, особенно кожу головы под волосами и зону под коленками. Если клещ присосался, надо снять его как можно быстрее. Чем дольше он остаётся на коже, тем выше риск заболеть. Инфекция Лайма маловероятна, если клещ прикреплён менее чем на 36–48 часов.