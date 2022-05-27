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Определенные продукты, употребляемые на завтрак, могут снижать уровень сахара в крови на протяжении дня, способствуя тем самым профилактике гипергликемии и диабета.Ученые констатируют, что человеческий организм использует сахар для выработки энергии. В самом начале дня, между 3 и 8 часами утра в теле начинает повышаться уровень накопленного сахара, необходимого ему, чтобы подготовиться к предстоящему дню. Между тем, для диабетиков очень важно поддерживать уровень сахара стабильным, не допуская его повышения или падения. Подобные перепады в содержании сахара чреваты возникновением долгосрочных проблем со здоровьем, включая болезни сердца, потерю зрения, заболевания почек.Одним из способов поддерживать ровный уровень сахара в крови является употребление «правильных» продуктов на завтрак.«Правильные продукты для завтрака позволяют человеку чувствовать себя сытым и предотвращают переедание в течение дня. Полный отказ от завтрака оказывает негативное влияние на уровень сахара в крови. Участники испытаний демонстрировали необычайные пики сахара в крови после обеда и после ужина в те дни, когда они пропускали завтрак», - сообщается в отчете, опубликованном в Diabetes Care.Экспертами были названы продукты для завтрака, снижающие уровень сахара в течение дня.Овес.Авокадо.Семена льна.Яйца.По словам исследователей, эти продукты богаты витаминами, питательными веществами, клетчаткой – их употребление улучшает чувствительность к инсулину и регуляцию липидов в крови, оказывает положительное влияние на гликемический контроль. Их включение в первый прием пищи отлично подходит для стабилизации уровня сахара в крови.