Как правильно вытащить занозу: проверенные советы

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Чем раньше достать занозу, тем у нее меньше шансов принести вам неприятности и боль.Рубили дрова, пилили ветки, занимались деревьями на даче – и сами не заметили, как загнали занозу .Деревянная щепка – наиболее частая причина такой неприятности, но заноза может быть и стеклянным осколком, и металлической стружкой, и шипом растения. Загнать ее очень просто, а вот извлекать бывает долго, болезненно и утомительно.Но и оставить нельзя, потому что инородный предмет в теле вызывает воспаление и нагноение. Как достать занозу правильно , читайте в нашей статье.Как вытащить занозу пинцетомДля этой манипуляции подойдет косметический пинцет. Нужно продезинфицировать лапки пинцета спиртом или антисептиком. Подцепите пинцетом кончик занозы, который видно из-под кожи. При этом старайтесь не сдавливать ткань вокруг занозы, чтобы не вогнать ее глубже. Аккуратно и крепко потяните занозу за кончик. Важно делать это под тем же углом, под которым она вошла в тело . В противном случае заноза может сломаться, и достать ее будет сложнее. Затем продезинфицируйте ранку.Как достать занозу иглойЕсли вы загнали занозу глубоко под кожу так, что даже кончика не видно, ее можно вытащить с помощью иголки. Для этого инструмент также обработайте спиртом или антисептиком. Аккуратно и неглубоко введите конец иглы в то место, куда вошла заноза . Оттяните острием иглы кожу так, чтобы открылся край занозы, а затем растяните ее так, чтобы можно было извлечь инородный предмет. Концом иглы подцепите занозу и осторожно выталкивайте ее наружу. Не забудьте продезинфицировать больное место.Как извлечь глубокую занозу распариваниемЕсли заноза сидит глубоко и надежно, а ваши действия не приводят ни к чему, кроме боли, ее извлечение потребует немного больше времени. Распарьте кожу , поместив ее в горячую воду с добавлением сока алоэ или заваренной ромашки. Также хорошо работает солевой раствор. Подержите, как минимум, 20-30 минут, чтобы кожа хорошенько размякла. За это время заноза поднимется ближе к поверхности кожи, и ее получится легче достать иглой или даже пинцетом. После удаления занозы смажьте рану антисептиком и наложите пластырь или повязку.