«Ведут к возрастным болезням»: врач объяснил, как правильно есть крабовые палочки

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По словам врач-диетолога Михаила Гинзбурга, есть крабовые палочки не полезнее, чем колбасу и сосиски.В своем интервью Гинзбург посоветовал воздерживаться от потребления крабовых палочек, заметив, что эта рекомендация относится ко всем продуктам глубокой промышленной переработки.«Крабовые палочки относятся к так называемым глубоко переработанным продуктам, которые содержат большое количество химических добавок вроде красителей и усилителей вкуса», - сказал доктор медицинских наук.Михаил Гинзбург добавил, что данный тип продуктов ускоряет старение организма, повышая риски возникновения возраст-зависимых заболеваний – таких как сердечно-сосудистые патологии, рак. Если употреблять их, то делать это нужно правильно. Врач порекомендовал есть потенциально вредными продукты таким образом, чтобы огни не появлялись на столе ежедневно, тогда организм будет лучше справляться с их переработкой и выведением нежелательных компонентов.«Крабовые палочки, колбасы, сосиски и другие переработанные продукты нужно есть их не чаще одного-двух раз в неделю. Надо делать паузы в такой еде, чтобы организм мог очиститься от предыдущей порции», - объяснил эксперт.