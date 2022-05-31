Нужны ли вам антибиотики

Многие наши соотечественники сами себе прописывают лекарства, легко определяя дозы и продолжительность приема. Если ситуация не изменится, в ближайшем будущем нам предстоит столкнуться с бактериями, которые устойчивы ко всем известным антибиотикам.Бактерии развиваются, приобретая все большую устойчивость к антибиотикам, и лекарства становятся менее эффективными. Чем это угрожает?Чем опасно злоупотребление антибиотиками31 декабря Анна и Анатолий Ефремовы услышали от врачей, что их 12-летний сын может не дожить до утра. То, что несколько дней назад началось как небольшая ранка на руке Артема, неожиданно стало угрозой для жизни мальчика. «Мне казалось, что я попала в сериал про доктора Хауса, — рассказывает Анна. — Рука Артема распухла, как подушка, его органы начинали отказывать. Врачи проводили десятки разных анализов и не могли понять, в чем дело». В конце концов выяснилось, что причина болезни — в метициллинстойчивом золотистом стафилококке.Стафилококки — бактерии, которые живут на коже большинства людей, но эта разновидность приобрела резистентность к антибиотикам. Подобные бактерии вызывают инфекции, которые сложно диагностировать и еще сложнее лечить. Пока врачи пытались поставить диагноз Артему, инфекция распространилась на суставы. «Ему давали то один антибиотик, то другой, но ничего не помогало, — вспоминает Анна. — В конце концов воспалительный процесс так усилился, что врачи сказали: единственный выход — это операция. До сих пор помню лицо хирурга, который заявил: "Если не удалить источник инфекции прямо сейчас, ваш сын умрет".Чтобы остановить распространение инфекции, понадобилась не одна операция, а три. Артем выжил. Он провел в реанимации почти три недели, и врачи считали, что его рука полностью не восстановится. К счастью, их прогноз оказался неверным — Артем сейчас здоров. Но эта история может служить уроком для всех тех, кто сам назначает себе лекарства и пьет антибиотики «на всякий случай», чтобы избавиться от затянувшегося кашля.Бактерии развиваются, приобретая все большую устойчивость к антибиотикам, и лекарства становятся менее эффективнымиУже сейчас существует множество бактерий, на которые не действуют даже очень сильные средства. А есть бактерии, которые резистентны практически ко всем видам антибиотиков.Эта проблема не только медицинского характера, она во многом связана с отношением общества к врачам и лечению. По некоторым данным, в половине всех случаев антибиотики назначаются врачами необоснованно. Но мы можем только догадываться о количестве случаев, когда пациент сам себе назначает лечение, решая, сколько и каких антибиотиков нужно пить.Мы принимаем антибиотики, когда в этом нет необходимости, мы по собственному усмотрению уменьшаем или увеличиваем дозы, сокращаем назначенный курс. Признайтесь: если самочувствие заметно улучшилось уже на третий день приема антибиотиков, пропьете ли весь шестидневный курс? Из-за подобных ошибок бактерии не уничтожаются окончательно, они мутируют, развиваются и приобретают резистентность.Но обычные потребители — не единственная причина проблемы. Гораздо более серьезный вопрос — чрезмерное использование антибиотиков в животноводстве. Небольшие дозы препаратов регулярно получают коровы, свиньи, куры — это обычная практика в большинстве стран. Благодаря этому животные быстрее растут и реже болеют.Когда вам действительно нужны антибиотики?Да: стрептококковая инфекция горла (которая подтверждена анализом), пневмония, инфекция мочевыводящих путей.Нет: простуда или грипп (эти болезни вызваны вирусами, а не бактериями, поэтому антибиотики не помогают); бронхит (он тоже чаще всего имеет вирусную природу, а не бактериальную)Может быть: отиты (в том случае, если болезнь носит бактериальный характер); вагинальные инфекции (в зависимости от типа).Чудесные превращения бактерийКогда в 1940-е годы стали широко использоваться антибиотики, они произвели настоящий переворот в медицине. Благодаря этим удивительным лекарствам за несколько дней удавалось избавиться от инфекций, которые раньше приводили к гибели пациента. Были спасены миллионы жизней. Более того, без антибиотиков были бы немыслимы многие современные виды лечения, например, химеотерапия или трансплантация органов. Даже простые хирургические операции стали бы невозможными. Но бактерии видоизменяются, становясь все менее чувствительными к воздействию антибиотиков.Самый известный из нечувствительных бактерий — метициллинрезистентный стафилококк, однако этот вид далеко не единственныйВ последние 10 лет появляется все больше устойчивых инфекций. Со временем этот процесс только усилится, если человечеству не удастся решить проблему чрезмерного использования антибиотиков. Среди инфекций, которые мутировали и стали гораздо труднее поддаваться лечению: гонорея и некоторые штаммы кишечной палочки, которые поражают не только кишечножелудочный тракт, но и мочевую систему. Несколько лет назад в США проследили распространение особенно устойчивой инфекции мочеполовых путей — цепочка привела к зараженному мясу курицы.Чем опасна подобная болезнь? Если вовремя не остановить инфекцию, она поражает почки, а затем попадает в кровь. В последнем случае смертность пациентов до сих пор составляет около 40%. Другой пример: в США выросла смертность от карбапенем-резистентных энтеробактерий. Даже самые мощные антибиотики бессильны перед этими микроорганизмами. Инфекция поражает почки, мочевой пузырь, кровь — и лекарства не существует.По данным международной компании «АстраЗенека», которая проводит масштабные исследования устойчивости бактерий в 37 странах мира, резистентные штаммы ежегодно приводят к более чем 25 тыс. смертей только в Европе. Ситуация осложняется еще и тем, что процесс тестирования и сертификации лекарственного препарата занимает не меньше 10 лет. И медики сегодня совсем не уверены, что, когда старые антибиотики окажутся бессильны, у врачей уже будут новые эффективные средства.Источником сильнейшего беспокойства становятся даже инфекции, которые раньше не считались опасными для жизни: маститы, которые часто возникают у кормящих мам, резистентные стафилококки у новорожденных и т. п. Только расходы медицинской системы США, связанные с резистентными бактериями, в 2012 году составили более 26 миллиардов долларов.Единственная хорошая новость заключается в том, что буквально каждый из нас может внести свой вклад в то, чтобы ситуация изменилась. Чем внимательнее мы относимся к использованию антибиотиков, тем меньше возможностей для усиления бактерий.Что может сделать ваш врач (и вы вместе с ним)?Пора пересмотреть привычное отношение к лекарствам. Современное общество подталкивает нас к тому, что любая проблема должна быть решена как можно быстрее. Люди привыкли считать, что антибиотики — это чудесные таблетки, которые спасают от любой напасти. Но на самом деле эти препараты помогают только против бактерий, но не действуют на вирусы. А это значит, что лечить при помощи антибиотиков простуду, грипп, бронхит и даже большинство синуситов совершенно бесполезно. Разумеется, врачам это известно. Но тем не менее они выписывают антибиотики даже тогда, когда без них можно и нужно обойтись. Не говоря уже о том, что многие россияне и вовсе не прибегают к рекомендациям врача, а сами решают, какое лекарство принимать.Стоит задуматься вот о чем: если два-три года подряд зимой вы болеете гриппом и самостоятельно лечитесь антибиотиками, что будет, если вы подхватите действительно опасную инфекцию? Скорее всего, придется перепробовать не один препарат, прежде чем вы найдете тот, что подействует. Пересмотреть отношения к лекарствам нужно, даже если вы не слишком озабочены судьбой всего населения Земли. Сделайте это хотя бы для того, чтобы антибиотики в экстренной ситуации помогли вам и вашим детям.Не старайтесь при первых признаках болезни напичкать ребенка всеми возможными лекарствами. Когда речь идет о простых случаях ОРВИ, попробуйте — под наблюдением врача — обойтись народными средствами и выждать несколько дней, чтобы организм сам справился с инфекцией. Смысл не в том, чтобы избегать антибиотиков всеми возможными способами, но в том, чтобы использовать любое лекарство корректно и своевременно.Как остановить бактерииПринимайте антибиотики корректно. Пейте лекарство только по­ назначению врача и только в тех случаях, когда это необходимо. Четко следуйте инструкциям — соблюдайте схему приема и­ дозировку.Покупайте продукты с маркировкой «органический продукт» и «без антибиотиков». Надписи «100% натуральный продукт» не гарантируют, что при производстве молока или творога не были использованы антибиотики. По возможности покупайте мясо, птицу и молочные продукты из домашних фермерских хозяйств. Выбирая рыбу, отдавайте предпочтение той, что была выловлена в естественных условиях, а не выращена на­ фермах.Готовьте правильно. Если вы не уверены, что мясо или птица не содержат антибиотики, самый безопасный способ готовки — это отваривание. Залейте мясо водой, доведите до кипения и­ сразу же слейте бульон. Залейте чистой водой и варите до готовности.Расскажите своим друзьям. Многие люди даже не подозревают о том, как ­широко используются антибиотики в сельском хозяйстве, и ­никогда не слышали об устойчивых бактериях. Расскажите об этом друзьям и ­родным, пишите об этом соцсетях и­ блогах.