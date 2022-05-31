Сами их делаем и детей приучаем: 7 самых вредных гигиенических привычек

Есть мнение, что почти половина болезней провоцирует банальное пренебрежение правилами гигиены или неправильное выполнение рутинных гигиенических процедур. Зачастую проблема в том, что мы даже не знаем, что делаем что-то неправильно.Казалось бы, гигиена — это такая вещь, к которой нас приучили с детства, мы все о ней знаем. Но на практике остается множество вещей, которые мы делаем по привычке, потому что нас так научили родители, и учим этому и своих детей. Причем некоторые гигиенические ритуалы мы проводим неправильно. Но важно исправляться, ведь само слово «гигиена» имеет греческие корни и означает «здоровый, оздоравливающий». А значит, привычки должны быть правильными и здоровыми.«Доктор Питер» совместно с иммунологом, патофизиологом Еленой Парецкой попробовали разобраться, где в гигиенических привычках мы допускаем больше всего ошибок, и как нужно делать правильно.Прикрывать рот ладошкой при кашлеИли при чихании — и в том, и другом случае закрывать рот ладонью нельзя. Конечно, кашлять, вообще не прикрывая рот, и разбрасывать вокруг свои бациллы — тоже нельзя. Однако закрываться руками при кашле неправильно с точки зрения гигиены. Нужно прикрывать рот бумажными салфетками или платками. На крайний случай нужно кашлять в рукав одежды, в локоть.Почему именно так? Все просто — вирусы и бактерии со слизистых рта и носа, попадая на руки, распространяются на окружающие предметы. Вы ведь сразу после кашля не бежите мыть руки? Кроме того, часть бактерий с рук попадают обратно на лицо, в нос, рот, ухудшая ситуацию.Использовать гель для душа — каждый деньВ погоне за идеальной чистотой тела мы намываемся до блеска и скрипа, используя мыло или гель для душа. Но кожа — это часть иммунной защиты тела, выделяющая на своей поверхности защитную пленку из липидов. Это помогает предотвратить агрессию бактерий и проникновение их в организм. Кроме того, частое применение гелей провоцирует сухость кожи, шелушение и склонность к аллергиям, высыпаниям. Особенно опасно ежедневно использовать средства с антибактериальными компонентами.Стоит принимать душ ежедневно, используя только теплую воду, а лучше — контрастные температуры для закаливания. Более тщательно нужно промыть области, где кожа потеет (подмышки, ноги, промежность), тут можно пользоваться мылом (гелем). Для всего тела гель для душа нужно использовать не чаще трех раз в неделю.Обрабатывать рук спиртовыми антисептикамиДа, нас этому учили в период пандемии, но спирт — это агрессивный антисептик. Он убивает всю флору (включая дружественную, полезную), плюс, еще и сушит кожу. Сухая кожа склонна к растрескиванию и образованию микротрещин, в которые легко проникают патогенные бактерии.Риск инфекции при этом предсказуемо возрастает. Могут возникать дерматиты, экзема, пиодермии. Оставьте спиртовые растворы для врачей и клиник. Гораздо безопаснее помыть руки с мылом — но тщательно.Чистить носИмеется в виду, делать это при помощи подручных предметов, например, ватных палочек. Или того хуже — просто пальцами. Помимо того, что эта неприлично, если ковыряться при людях, любые манипуляции пальцами, особенно с нестриженными ногтями, могут вести к повреждению слизистой оболочки и сосудов. А вату с палочки легко вдохнуть, это уже риск удушья.Чистить нос лучше обычной соленой водой, используя спрей или спринцовку. Достаточно сделать пару впрысков и высморкаться.Забывать про крышку унитазаОсобенно это важно в ситуации, когда у вас совмещенный санузел, где рядом расположены раковина, ванна и унитаз. Это неверно само по себе, поскольку состав микрофлоры туалета и ванны различный. Но если у вас совмещенный вариант (и вообще всегда), помните — крышка унитаза придумана не просто так, и она практически всегда должна быть закрытой.В процессе слива образуется мелкодисперсный аэрозоль из воды, частиц смываемого содержимого и воздуха. Он рассеивается вокруг на два метра. Бактерии активно разлетаются, оседая на стенах, стульчаке и поверхностях ванны, раковины, даже на зубных щетках. Если вы ежедневно не моете стены санузла со средствами дезинфекции, научитесь закрывать крышку унитаза.Хранить косметику в ваннойПомимо того, что температура в ванной комнате непостоянна и косметика может портиться быстрее, влажная среда — это идеальное место для размножения патогенных грибков и бактерий. А жиры в косметике и различные другие компоненты — питательная среда для них. Как результат возможны аллергия, высыпания на коже, гнойнички, прыщи.Если хранить косметику больше негде, выделите шкаф с плотно закрывающимися створками и сразу после купания тщательно проветривайте ванну. Если есть возможность, стоит оснастить ванну специальной вытяжкой с вентилятором.Забывать сушить полотенцеВ ванной комнате повышена влажность. Если вы вытерлись полотенцем и просто повесили его обратно на крючок, оно просохнет не скоро. А значит, бактерии с кожи начнут активно размножаться. Для предотвращения подобного после использования полотенца нужно расправить и просушить — на батарее, на сушилке, на солнце. В идеале — простирать и просушить.И еще одно правило в отношении полотенец — у каждого члена семьи должно быть свое, отдельное полотенце для лица и рук, для ног и для тела. И меняться ими или вытираться одним полотенцем всем членам семьи — неправильно с гигиенической точки зрения.