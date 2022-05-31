Ученые сформулировали семь простых правил долгой здоровой жизни

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Ученые констатируют, что соблюдение ряда правил может обеспечить людям долгую здоровую жизнь, минимизируя риски болезней сердца и сосудов, а также негативных возрастных неврологических нарушений, включая деменцию.Научные специалисты считают, что существуют «простые правила здоровой жизни». В частности, заявление об этом сделали сотрудники AHA (Американская кардиологическая ассоциация). Ими были проанализированы множественные рекомендации, связанные с сохранением здоровья в поздние годы жизни и с продлением жизни. В результате ученые сформулировали критерии, на соответствие которым они предлагают проверять свой образ жизни. Чем больше пунктов совпадет, тем больше шансов, что человек проживет долгую здоровую жизни.Итак, по мнению специалистов, семь простых правил долгой здоровой жизни следующие.Отказ от курения.Физическая активность.Здоровый вес, его снижение при полноте.Правильное питание.Стабильный уровень сахара в крови, недопущение его роста.Контроль холестерина.Здоровое кровяное давление, профилактика гипертонии.Эксперты пояснили, что если совпадает минимум пять пунктов,«риск смерти от сердечно-сосудистых и неврологических заболеваний становится ниже на 78 процентов».