5 утренних привычек, которые помогают сбросить лишний вес

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Если вы не успели похудеть к лету, не беда. Врачи назвали простые способы, которые, если им следовать, позволяют улучшить фигуру. И на это не потребуется много времени.Летом спать до обеда — это практически преступление. Само солнце, которое встает значительно раньше, чем осенью и зимой, будто подталкивает нас проснуться и заняться собой. Врачи заметили, что именно утром успехов в борьбе с лишним весом можно достигнуть быстрее, особенно если подойти к вопросу комплексно.- Диета и тренировки работают на контроль веса, а изменение утренних ритуалов могут ускорить этот процесс, — уверены эксперты и их выводы подтверждают исследования.Просыпаться рано«Кто рано встает, тот все застает», «встанешь пораньше, так уйдешь подальше», — про ранние подъемы поговорок предостаточно. И все обещают успехи, удачу, достижения. Народная мудрость формировалась веками, так что и в делах похудения нас ждет успех.- Чтобы рано вставать, нужно и ложиться рано, — объяснили ученые, проведя масштабное исследование. — Это отрегулирует цикл сна, который играет очень важную роль в вопросах похудения, он поможет наладить метаболизм.А еще у тех, кто встает раньше, появляется дополнительное время на себя. Больше не будет перекусов набегу, или чашки кофе на завтрак, вы сможете питаться полноценно, планировать тренировки.Выпивать стакан теплой водыЭтот способ позволит еще лучше прокачать метаболизм. Теплая вода после пробуждения запускает работу пищеварительной системы. По мнению врачей, стакан воды еще и настроит на работу центральную нервную систему и даже поможет снять заложенность носа.Съедать белковый завтракПо всем правилам здорового образа жизни, завтрак должен быть самым большим приемом пищи за день, мы же все помним, что обедом надо делиться, а ужин — оставлять врагу? Но завтрак завтраку рознь, лучше, если он будет богат белком.- Благодаря этому приему вы дольше будете оставаться сытым, белок улучшит настроение, отрегулирует уровень сахара в крови и настроит вас на тренировку, — рекомендуют эксперты.Назначать тренировки на утроПосле тяжелого рабочего дня заставить себя отправиться в фитнес-клуб на занятия очень сложно. Особенно, если вы новичок в этом деле. Для установки «надо» вы легко найдете с десяток оправданий. Поэтому лучше запланировать спорт на утро. Так вы не только не пропустите тренировку, но еще и получите заряд бодрости на целый день.- Утренние тренировки улучшают цикл сна, а если запланировать их перед завтраком, то у вас будет возможность более эффективно сжигать жир, так как ваше тело будет использовать уже существующие жировые запасы в качестве топлива, а не только что съеденную пищу, — советуют врачи.МедитироватьПосле того, как мы привели свое физическое состояние в порядок, настает время нашего внутреннего мира. Эксперты рекомендуют добавить в распорядок дня еще и 10-15 минут медитации, чтобы успокоить разум и подготовить его к предстоящему дню. Повысить свою продуктивность и добиться положительных результатов во всех делах, которые вы начнете.Благодаря медитации вы сможете справиться со стрессами и тревогой и не «заедать» их в течение дня.