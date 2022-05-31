Врач-диетолог Королева: кому может навредить мороженое?

Эксперт констатирует, что употребление мороженого противопоказано при некоторых проблемах со здоровьем, а также небезопасно из-за риска быстро прибавить в весе.В своем интервью врач-диетолог Маргарита Королева напомнила, что мороженое является лакомством, которое отличается высоким содержанием жира и сахара – их сочетание является тяжелым даже для очень здорового пищеварения. Для поджелудочной железы подобная смесь – это сверхнагрузка, необходимость переваривать такую еду истощает орган.«Мороженое может навредить людям с нарушениями углеводного обмена, избыточным весом, инсулинорезистентностью и диабетом», - предупредила Маргарита Королева.Медик добавила, что в случае имеющейся непереносимости молока данный продукт может спровоцировать появление крайне неприятных симптомов – вздутия, болей в животе, диареи, метеоризма.Еще один риск, связанные с поеданием мороженого, – это вероятность появления лишних килограммов.«С таким продуктом можно как на дрожжах набирать вес и дополнительные проблемы для здоровья», - высказалась Королева.