Врач-диетолог Королева: кому может навредить мороженое?
В своем интервью врач-диетолог Маргарита Королева напомнила, что мороженое является лакомством, которое отличается высоким содержанием жира и сахара – их сочетание является тяжелым даже для очень здорового пищеварения. Для поджелудочной железы подобная смесь – это сверхнагрузка, необходимость переваривать такую еду истощает орган.
«Мороженое может навредить людям с нарушениями углеводного обмена, избыточным весом, инсулинорезистентностью и диабетом», - предупредила Маргарита Королева.
Медик добавила, что в случае имеющейся непереносимости молока данный продукт может спровоцировать появление крайне неприятных симптомов – вздутия, болей в животе, диареи, метеоризма.
Еще один риск, связанные с поеданием мороженого, – это вероятность появления лишних килограммов.
«С таким продуктом можно как на дрожжах набирать вес и дополнительные проблемы для здоровья», - высказалась Королева.
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