Что будет, если случайно съесть плесень: опасности и что делать

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Продукты портятся, а выбрасывать жалко. Иногда бывает так, что сначала человек покупает что-то, потом забывает, и вот самая вкусная в мире булочка предательски покрылась серо-зелеными пятнами. Кто-то принимает мужественное решение: вырезать испорченные кусочки, а остальное съесть. Но так делать нельзя!«Рамблер» рассказывает, что будет с организмом, если случайно съесть продукт с плесенью и что в этом случае можно сделать.Врачи призывают ни в коем случае не есть продукты с плесенью. Даже если вы заметили одно маленькое пятнышко, которое можно аккуратно вырезать или снять ложкой и выбросить. Ни механическое удаление плесени, ни термическая обработка не помогут не пригодный в пищу продукт сделать пригодным. А все потому, что пятна плесени на поверхности продукта — эта та самая верхушка айсберга, которая значительно меньше той части, что скрыта под водой. Если на хлебе или сыре проросла плесень, это значит, что весь кусок заражен спорами, выделяющими микотоксины. Есть такой продукт нельзя.Откуда берется плесеньУвидеть споры плесени можно только под микроскопом. С тем, что не видно невооруженным глазом, бороться очень сложно. Плесень появляется в результате нарушения технологии производства, хранения или транспортировки. На любом из этих этапов продукт может быть заражен спорами плесени. Часто их переносят на своих лапках насекомые или грызуны.Если на предприятии по каким-то причинам были нарушены санитарные нормы, то плесень может появиться на продукте гораздо раньше, чем истечет срок хранения.Какая бывает плесеньЗеленая. Чаще всего встречается на хлебе и другой выпечке, а также на фруктах и кисломолочных продуктах, размножается в тепле и не переносит холод. Поэтому многие предпочитают замораживать излишки хлеба.Черная. Развивается на тех же продуктах, но для размножения спор необходима влажная среда.Розовая. Часто появляется на хлебе, ее нередко называют картофельной болезнью пшеницы. Считается не самой опасной, споры этих грибов проникают в злаковые еще на этапе выращивания.Белая. Можно встретить и на сыре, и на хлебе. Довольно опасна, также может размножаться на деревянных поверхностях, поэтому хлеб лучше не хранить в деревянных хлебницах.Серая. Самая токсичная плесень, способна развиваться в любой среде.Чем опасна плесень на продуктахОпасна любая плесень, за исключением той, которая выращивается специально на особых сортах сыра — бри, дорблю и других. Кстати, опасна плесень не только в том случае, если вы ее съели, иногда достаточно понюхать испорченный продукт, чтобы получить серьезную аллергическую реакцию. При вдыхании споры грибов могут спровоцировать обострение хронических заболеваний дыхательной системы. Также споры плесени способны поражать нервную систему, проникать в кровоток, нарушать гормональный фон, снижать защитные функции организма.Обратите внимание на следующие симптомы:Аллергический насморк.Сыпь на коже.Боль в эпигастрии.Тошнота и рвота.Повышенная утомляемость.Диарея.Признаки отравления могут проявиться в течение первых 4-5 часов после трапезы, в группе риска находятся пожилые люди, дети и беременные женщины.Что делать при отравлении плесеньюЕсли вы заметили признаки отравления, оцените свое состояние и обратитесь к врачу. У вас может развиться отек Квинке или анафилактиеский шок, что может серьезно угрожать вашей жизни.Также примите любой сорбент, который есть в домашней аптечке. Сделать это можно профилактически, даже если вы не наблюдаете признаков отравления. Сорбент поможет вывести споры и микотоксины из организма.И не забывайте пить воду, это также поможет ускорить выведение из организма вредных веществ.