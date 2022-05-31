Что может произойти с организмом, если есть яйца каждый день

Куриные яйца являются одним из самых доступных источников здорового, отлично усваиваемого белка в продуктовом магазине.Действительно ли яйца полезны? Что будет, если есть их каждый день? Вот что считает наука по поводу возможных изменений с организмом, которые происходят со временем при регулярном потреблении этого продукта.Вы можете чувствовать себя более сытым и энергичным. Одно крупное яйцо содержит около 70 калорий, 6 граммов белка, 5 граммов жира и 0 граммов углеводов. Его желток содержит важные питательные вещества – витамин B12, витамин D, холин, которые очень важны для полноценного функционирования организма. Благодаря сочетанию белка и полезного жира яйца обеспечивают длительное чувство сытости.Ваши волосы и кожа могут стать здоровее. Яйца являются хорошим источником нескольких витаминов группы В: В2, В5, В12. Все эти питательные вещества выполняют несколько функций в организме, включая поддержание здоровья кожи и волос. Также яйца богаты аминокислотами – например, метионином, который помогает улучшить тонус и эластичность кожи, делает более прочными волосы, ногти.Ваше зрение может улучшиться. Яичные желтки содержат два каротиноида (лютеин, зеаксантин), которые важны для здоровья глаз, качественного зрения. Исследования показывают, что они могут помочь снизить риск распространенных возрастных заболеваний глаз.Ваши кости окрепнут. Одно яйцо содержит примерно 6% от суточной потребности организма в витамине D. Данный витамин помогает регулировать кровяное давление, снижает риск некоторых видов рака, обеспечивает хорошее психическом здоровье. Одна из наиболее важных функций витамина D – это оздоровление костей за счет улучшения усвоения кальция в кишечнике.Ваше сердечное здоровье может улучшиться (если есть в умеренных количествах). Яйца содержат много витаминов, минералов и питательных веществ, включая калий, фолиевую кислоту, позитивно сказывающиеся на функционировании сердечной мышцы. Некоторые исследования показывают, что употребление до двух яиц в день связано с улучшенным здоровьем сердца.