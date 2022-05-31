Вещество, содержащееся в луке, существенно снижает уровень сахара у больных диабетом

Сахарный диабет широко распространен по всей Земле. По оценкам экспертов им страдают миллионы человек. Диабет второго типа не требует регулярных доз инсулина, но он обязательно должен корректироваться правильным питанием и приемом фармакологических препаратов.

Но исследователи изучают и полезные свойства растений, особенно употребляемых в пищу, чтобы подход к лечению был комплексным. Репчатый лук активно используется при готовке разных блюд, к тому же он богат органическими соединениями, положительно действующими на здоровье. Именно поэтому ученые решили проанализировать его влияние на диабет.

В исследовании приняли участие несколько десятков человек, у которых установлен диагноз сахарный диабет 1 и 2 типов. Пациентов разделили на группы и давали им употреблять воду, либо сок сырого лука, контрольной группе вводили назначенные врачом дозы инсулина.

Выяснилось, что луковый сок значительно снижает уровень сахара в плазме в течение четырех часов после приема. Авторы исследования, специалисты по фармакологии из Судана, считают, что это хороший результат. Кроме того, репчатый лук и так активно употребляют в пищу, так что вреда он не принесет, а вот стать хорошим подспорьем в комплексной терапии диабета – может.
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