Эксперт рассказала о пользе бега при стрессе
«Польза бега при длительном стрессе и даже депрессии — исключительная. Когда мы занимаемся бегом, гипофиз вырабатывает морфиноподобные вещества, эндорфины. Чувство радости и счастья — результат нейтрализации эндорфинами адреналина, поэтому бег — отличный антидепрессант»,— объяснила специалист.
По её словам, бег благотворно влияет на организм: улучшается кровоснабжение, укрепляется сердечная мышца, нормализуется давление, нервная система приходит в равновесие — уходят бессонница, сонливость и другие признаки хронической усталости.
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