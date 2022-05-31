Эксперт рассказала о пользе бега при стрессе

Исполнительный директор Ассоциации медицинских центров и врачей «Лига подиатрии», эксперт «ФормТотикс» Ольга Чижевская рассказала, что регулярные пробежки помогают справиться с хроническим стрессом и депрессией.«Польза бега при длительном стрессе и даже депрессии — исключительная. Когда мы занимаемся бегом, гипофиз вырабатывает морфиноподобные вещества, эндорфины. Чувство радости и счастья — результат нейтрализации эндорфинами адреналина, поэтому бег — отличный антидепрессант»,— объяснила специалист.По её словам, бег благотворно влияет на организм: улучшается кровоснабжение, укрепляется сердечная мышца, нормализуется давление, нервная система приходит в равновесие — уходят бессонница, сонливость и другие признаки хронической усталости.