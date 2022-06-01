Медики назвали доступную специю, эффективно снижающую сахар в крови

Доступным продуктом для улучшения показателей уровня сахара в крови может быть имбирь, его потребление способно понижать содержание сахара на целых 35%.Высокий уровень сахара в крови может быть маркером предиабета или диабета 2 типа. Между тем, многие исследования указывают на преимущества имбиря в деле контроля уровня сахара в крови. По данным журнала European Journal of Pharmacology, исследователи, экспериментировавшие с использованием экстракта имбиря, пришли к выводу, что это может быть эффективным средством для улучшения чувствительности клеток к инсулину и, как следствие, для снижения уровня сахара в крови.«Лечение экстрактами имбиря привело к впечатляющему 35-процентному снижению уровня глюкозы в крови и 10-процентному увеличению уровня инсулина в плазме», - пишет журнал.В свою очередь, издание Planta Medica показало, что имбирь может улучшать долгосрочный контроль уровня сахара в крови у людей с диабетом 2 типа. Ученые Сиднейского университета (Австралия) установили, что вещества гингеролы, входящие в состав пряного корня, — улучшают поглощение глюкозы мышечными клетками без использования инсулина и, следовательно, могут помочь в управление высоким уровнем сахара в крови.Примечательно и то, что имбирь обладает низким гликемическим индексом (ГИ). Продукты с низким ГИ медленно расщепляются и не вызывают всплеска уровня сахара в крови. Такие продукты являются важной частью здорового сбалансированного рациона, считают ученые.