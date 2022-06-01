Врач предостерегла россиян от ранних арбузов

Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова предостерегла некоторые категории людей от употребления арбузов в начале лета.Она рассказала, что арбузы, которые продают вне сезона, содержат большое количество нитратов. Эти вещества используют для быстрого созревания плода. В небольшом количестве они безопасны, а постоянное употребление чревато отравлением с тошнотой, рвотой и болью в желудке."У предрасположенных людей может возникнуть обострение хронических заболеваний, если такие уже имеются, и обострение заболеваний пищеварительного тракта. Если это какие-то воспалительные заболевания, то в целом это тоже может способствовать тому, что произойдет обострение"От ранних арбузов лучше всего отказаться людям, которым не нужно много нитратов для отравления: детям, людям с аллергическими заболеваниями и гражданам со сниженным иммунитетом, например при химиотерапии.Однако Круглова отметила, что не все продающиеся в несено арбузы были выращены с помощью нитратов."Нужно понимать, что не всегда так происходит, что плод выращен за счет нитратов. Может быть, это просто теплица и создаются такие условия, которые оптимальны для созревания раньше, чем на открытом грунте. Не всегда точно, что этот продукт будет содержать много нитратов, но все-таки риски высокие"