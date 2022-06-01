Можно ли застудить почки, если посидеть на холодном: отвечает нефролог

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С детства родители запрещают девочкам сидеть на земле, бетонных плитах или лавочках, пугая тем, что можно застудить почки или мочевой пузырь. Но насколько это реально, можно ли заработать серьезные проблемы, посидев на прохладных поверхностях.Почки недаром расположены так глубоко внутри брюшной полости и защищены со стороны спины нижними ребрами. Эти органы крайне важны для организма, они непрерывно трудятся, чтобы очистить кровь от отработанных метаболитов, избытков соли и воды. Но чтобы почки полноценно работали, они должны быть защищены от травмы, резких движений и любых патогенных воздействий, которые могут их повредить.Если организм здоров, то инфекция в почки не проникает, но при определенных ситуациях, например, на фоне снижения активности иммунной системы, бактерии из уретры могут путешествовать вверх, в мочевой пузырь. А из него — снова вверх — по мочеточникам в почки. Реже патогенные бактерии могут приноситься с током крови или лимфы, если где-то в организме есть очаги хронической инфекции. Но дополнительно должны влиять внешние факторы, например, температурный. «Доктор Питер» и Екатерина Корсева, терапевт «СМ-Клиника», нефролог, кандидат медицинских наук, разбираются, какие болезни возможны, если сильно переохладиться.Могут ли «застудиться» почки«Доктор, я застудил(а) почки», — эту фразу часто можно услышать на приеме врача-нефролога. Действительно, именно сильное, длительное переохлаждение всего организма или локальное, и особенно переохлаждение в зоне поясницы, часто становится одним из провокаторов различных заболеваний мочеполовой системы.Длительное пребывание в помещениях или на улице при низких температурах (при условии ношения не соответствующей температурам одежды и обуви) снижает уровень иммунной защиты организма. Аналогичный эффект дает и прямой контакт с холодными предметами, например, когда мы сидим на голых камнях или металлических конструкциях.Причина воспаления — бактерииНа фоне резкого ослабления как системного (общего), так и местного иммунитета, в области слизистых оболочек мочевыделительного тракта, активизируются болезнетворные бактерии: они начинают размножаться. Но важно сразу подчеркнуть — у здоровых людей мочевые пути стерильны, в них нет никаких микробов. Инфекция проникает в мочевые пути разными способами (как мы уже сказали выше), и провоцирует цистит — инфекционное воспаление мочевого пузыря.После этого, если цистит не лечится или симптомы не проявляются, бактерии могут по восходящему пути подняться выше, чтобы вызвать уже пиелонефрит — острую инфекцию, воспаление чашечно-лоханочной системы почек.Реже бывает еще одна неприятность — обострение хронического гломерулонефрита. При этой аутоиммунной болезни организм начинает вырабатывать антитела, которые атакуют ткани почек и разрушают почечные клубочки, ответственные за выработку первичной мочи.Могут быть проблемы посерьезнееЦистит и пиелонефрит — наиболее распространенные, крайне неприятные, опасные болезни. Но это далеко не единственные последствия переохлаждения для нашей мочеполовой системы. Регулярные переохлаждения, если вы систематически одеваетесь не по погоде, у вас замерзают ноги, также могут вызывать обострения системных заболеваний. Например, возможно развитие:васкулита — комплексного воспаления стенок кровеносных сосудов по всему организму;или ревматоидного артрита, поражающего суставы и ведущего к инвалидности из-за деформаций и ограничения движений.Также возможно формирование системной красной волчанки — тяжелого аутоиммунного заболевания, при котором в организме происходят множественные воспалительные процессы. Все эти болезни, в том числе, провоцируют и обострение проблем с почками.Хроникам — особенно опасноПереохлаждение, особенно системное и длительное, категорически противопоказано носителям хронических вирусных инфекций (любых типов герпеса, вируса Эптейшн-Барра, цитомегаловируса).Снижение иммунного фона у людей с этими инфекциями не только способствует развитию осложнений данных болезней, но и может привести уже к вирусному циститу или пиелонефриту. Лечить такие воспалительные процессы достаточно сложно, поскольку антибиотики против вирусных инфекций — не эффективны.Может «выстрелить» не сразу, а через времяКосвенным образом длительное или резкое переохлаждение может оказывать на почки «отложенное» негативное воздействие. Проблемы с иммунитетом повышают риски заражения коронавирусной инфекцией при контакте с ее носителями. Даже если болезнь пройдет в легкой или средней форме, уже после выздоровления человек может столкнуться с так называемым постковидным синдромом. Это целый комплекс осложнений, куда, в том числе, входит и вторичный пиелонефрит.