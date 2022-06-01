Уролог перечислил симптомы почечных колик

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Доктор медицинских наук, профессор, заведующий отделением урологии барнаульской клиники «РЖД-Медицина» Борис Неймарк рассказал о главных симптомах почечных колик.По его словам, симптомы могут появиться как во время покоя, так и во время движения. Вероятность появления колик выше всего у тех, кто страдает мочекаменной болезнью."Начавший движение конкремент перекрывает мочевыводящие пути, в них растет давление, что приводит к растяжению почечной капсулы и появлению боли. Поэтому основной задачей врача-уролога является облегчение состояния пациента на момент его обращения"Среди симптомов он назвал интенсивную боль в пояснице, которая может затихать и нарастать. Боль может ощущаться в боковых отделах живота, паху и наружных отделах половых органов. При этом человек не может занять положение, при котором неприятные ощущения будут слабее. Также учащается мочеиспускание, которое может сопровождаться дискомфортом.Могут появиться общие симптомы: тошнота и рвота, учащенное сердцебиение, незначительное повышение температуры.