Уролог перечислил симптомы почечных колик
По его словам, симптомы могут появиться как во время покоя, так и во время движения. Вероятность появления колик выше всего у тех, кто страдает мочекаменной болезнью.
"Начавший движение конкремент перекрывает мочевыводящие пути, в них растет давление, что приводит к растяжению почечной капсулы и появлению боли. Поэтому основной задачей врача-уролога является облегчение состояния пациента на момент его обращения"
Среди симптомов он назвал интенсивную боль в пояснице, которая может затихать и нарастать. Боль может ощущаться в боковых отделах живота, паху и наружных отделах половых органов. При этом человек не может занять положение, при котором неприятные ощущения будут слабее. Также учащается мочеиспускание, которое может сопровождаться дискомфортом.
Могут появиться общие симптомы: тошнота и рвота, учащенное сердцебиение, незначительное повышение температуры.
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