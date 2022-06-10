Врач раскрыла опасность передозировки витаминов

Психолог и руководитель Центра Интуитивного питания и психотерапии расстройств пищевого поведения IntuEat Светлана Бронникова рассказала о том, какая опасность поджидает людей из-за передозировки витаминов.Она рассказала, что некоторые компании производят препараты с высокими дозами витаминов, чтобы человек мог быстро компенсировать нехватку определенного вещества. Подобные таблетки продают без рецепта, поэтому бесконтрольный прием препаратов может грозить передозировкой витаминов."Наиболее опасна передозировка жирорастворимыми витаминами, потому что они быстро и хорошо всасываются, медленно выводятся из организма. Самые неприятные передозировки – это передозировки витамином А и витамином Д. Оба эти витамина нужны организму, но несут опасности при бесконтрольном их потреблении"Бронникова также добавила, что избыток витамина Д может спровоцировать рак легких у курильщиков, а витамин А может стать причиной проблем с сердцем и почками.