Названы витамины, которые могут быть очень опасными в случае передозировки

По словам эксперта в области питания Светланы Бронниковой, некоторые витамины в случае передозировки могут давать эффекты, потенциально разрушительные для здоровья.«Сейчас часто на рынке можно встретить препараты, которые содержат высокие и сверхвысокие дозировки действующего вещества», - сообщила Бронникова в интервью.Специалист подчеркнула, что подобные препараты не должны приниматься без предварительного согласования с терапевтом, лечащим врачом. Бронникова заметила, что ряд витаминов могут быть очень опасными в случае передозировки.«Наиболее опасна передозировка жирорастворимых витаминов, которые быстро и хорошо всасываются, но медленно выводятся из организма», - объяснила эксперт.Светлана Бронникова добавила, что самыми тяжелыми могут быть последствия передозировки витаминами А и Д.Чем опасен избыток витамина А. Способствует нарушению работы сердца, почек.… избыток витамина Д. Возникает риск развития гиперкальциноза, способствующий появлению злокачественных опухолей – в частности, рака легких (у курящих людей).«Оба эти витамина нужны организму, но несут опасность при бесконтрольном их потреблении», – резюмировала Бронникова.