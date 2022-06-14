Чем полезен замороженный йогурт

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То ли йогурт, то ли мороженое - сложно понять, почему этот продукт набирает такую популярность. А если узнать о нем некоторые подробности?Замороженный йогурт — десерт, приготовленный из йогурта и других молочных и немолочных продуктов. Это продукт, содержащий те же основные ингредиенты, что и мороженое, а также полезные органические бактерии. Кроме того, замороженный йогурт содержит сухие вещества, молочные продукты, молочный жир, йогуртовую закваску (обычно Lactobacillus bulgaricus и Streptococcus thermophilus) и специи, а иногда и краситель (натуральный или искусственный). Большая часть йогурта производится из коровьего молока, но также его делают из молока овец, коз и буйволов.Полстакана замороженного йогурта содержит 100-140 калорий и 0-3 грамма жира. Замороженный йогурт предлагается с широким разнообразием вкусов и стилей. И у него есть другие альтернативы без сахара и жира. Магазины замороженных йогуртов часто предлагают широкий выбор начинок, от фруктов до орехов, а также популярных видов печенья и сладостей. Некоторые компании предлагают другую версию, которая считается близкой к оригинальному рецепту, в то время как другие сосредотачиваются на том, чтобы их вкус был похож именно на мороженое.Молочный жир содержит около 0,55-6% йогурта; его добавляют к сухому молоку, придавая йогурту насыщенность. Сахар (свекольный или тростниковый) не только усиливает вкус, но и обеспечивает 15-17% ингредиентов йогурта; добавление ароматизатора увеличивает объем твердых ингредиентов, улучшая массу и текстуру. Желатин и растительные добавки (гуаровая камедь, каррагинан) укрепляют йогурт, уменьшают кристаллизацию и повышают температуру, при которой он плавится. Эта стабилизация гарантирует, что замороженный йогурт сохранит однородную консистенцию независимо от изменения температуры.Замороженный йогурт содержит полезные питательные вещества и бактерии. Кроме того, он хранится в холодильнике три месяца до истечения срока годности. Ваниль — самый популярный вкус, за ним следуют шоколад, клубника, банан и сливки.