Какие части курицы являются наиболее вредными: объясняет врач

Эндокринолог Елена Островская: некоторые части курицы в пищу лучше не употреблять, например, следует воздерживаться от поедания куриных субпродуктов.«Несмотря на бесспорную пользу куриного мяса благодаря его диетическим свойствам, желательно не употреблять в пищу внутренности и кожу птицы», - заявила медик в интервью.Врач объяснила, что кожа – это та часть курицы, которая относится к наиболее вредным из-за высокого содержания жира, а, кроме того – из-за присутствия потенциально опасных веществ. Островская заметила, что птицу обрабатывают соединениями хлора (это обеспечивает сохранение товарного вида), и вещества концентрируются в коже.Также медик посоветовала не увлекаться употреблением куриных крылышек. По словам Островской, при приготовлении они впитывают сразу много масла, соли, однако в крылышках почти нет мяса, дающего важный белок. Таким образом, человек съедает изрядную дозу потенциально вредных компонентов, и ничем не компенсирует это.Помимо того, врач объяснила, какие внутренности курицы являются наиболее вредными.«Особенно вредными считаются куриные легкие за счет развития в них бактерий (листерии), сложно уничтожаемыми при термической обработке. Кроме того, вредной частью считается гузка, содержащая большое количество патогенных бактерий».