Диетолог Копытько: как пить пиво с наименьшим ущербом для здоровья?

По словам врача-диетолога Марины Копытько, пиво категорически не следует пить на пустой желудок.Отвечая на вопрос о том, как можно пить пиво с наименьшим ущербом для здоровья, диетолог Копытько подчеркнула в интервью: ключевым правилом является умеренность.«Избежать проблем со здоровьем возможно, если употреблять не более 200-300 миллилитров этого алкогольного напитка в день один-два раза в неделю», - уточнила медик в комментарии URA.RU.Также Копытко указала на то, что пиво следует употреблять исключительно после приема пищи, не на пустой желудок. Пренебрежение данным правилом чревато нарушениями в функционировании пищеварительной системы.Диетолог напомнила, что пиво подобно еде является источником калорий.«В 100 граммах напитка содержится около 50 килокалорий, а его употребление может привести к перееданию», - предупредила эксперт.