Как меняется цвет глаз у детей

С возрастом глаза у детей темнеют, к 3-4 годам приобретая окончательный, генетически заложенный цвет.Подобные офтальмологические метаморфозы объясняются довольно просто. Для выработки меланина, определяющего цвет радужки, нужен свет, которого в утробе матери недостаточно. Поэтому у всех новорожденных, за редкими исключениями, встречающимися в Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии, глаза светло-серые или светло-голубые.На свету синтез пигмента активизируется, и по мере его накопления цвет глаз меняется. Наиболее интенсивно этот процесс протекает до 6 месяцев. К концу первого года жизни цвет глаз уже сформирован, но он может еще в небольших пределах меняться до 3-4 лет.