Малышева объяснила, почему россиянки стареют быстрее

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Врач-терапевт, ведущая программы «Жить здорово» Елена Малышева объяснила в очередном выпуске своей передачи, почему россиянки стареют быстрее, чем азиатки.Соведущие Елены Васильевны рассказали, как устроена кожа – одинаково у женщин как славянского типа внешности, так и азиатского. Но, как нередко бывает, есть нюанс: у азиаток под кожей лица толще и плотнее слой коллагена и эластина, а также больше фиброблатов – клеток, вырабатывающих эти «белки молодости».Потеря с возрастом «белков молодости» – главная причина появления морщин. «Поэтому вот эти лунообразные лица подтянутые. А у нас – тут подвисло, там упало, тут опало», – посетовала теледоктор.В заключение она посоветовала налегать на продукты с большим содержанием белка и витамина C, чтобы сохранить коллаген в коже и не дать ей обвиснуть.