Поможет ли контрастный душ быть более энергичным и реже болеть

Эту процедуру переоценивают, но она всё же может обеспечить некоторые преимущества.Контрастный душ — это процедура с чередованием горячей и холодной воды с небольшими интервалами. При этом время обливания может быть любым — от нескольких секунд до минут.Считается, что применение контрастной по температуре воды обеспечивает эффект помпы за счёт расширения и сужения сосудов. Это улучшает кровоток и насыщает ткани кислородом, способствует выводу продуктов метаболизма, уменьшению отёка и ускоренному заживлению травмированных тканей.На разных сайтах можно встретить заявления о том, что контрастный душ способствует похудению, улучшает состояние кожи и тренирует сердечно-сосудистую систему. При этом в доказательной медицине влияние метода исследовано плохо, так что с уверенностью рекомендовать процедуру для чего бы то ни было нельзя. И всё же у контрастного душа есть плюсы.Для чего может пригодиться контрастный душВ основном научные работы касаются влияния контрастной водной терапии (КВТ), то есть поочерёдного погружения конечности или всего тела в горячую и холодную жидкость. Можно предположить, что душ обеспечит сходные преимущества, но эффект будет меньше за счёт времени воздействия.Избавление от сонливостиВ коже очень много рецепторов, отвечающих за восприятие холода, а потому во время контрастного душа целый шторм электрических сигналов отправляется в мозг.Такая нагрузка увеличивает синтез норадреналина — нейромедиатора, который участвует в ответе на стресс, и бета-эндорфинов, призванных бороться с болью. Учащается сердцебиение, поднимается давление, увеличивается бдительность и внимание, улучшается настроение.Однако со временем, по мере привыкания, этот эффект снижается. Так что спустя неделю или месяц вы уже вряд ли будете чувствовать такой же прилив сил и энергии от знакомой процедуры.Снижение риска простудных заболеванийЭтого, пожалуй, чаще всего ждут от контрастного душа. В то же время есть всего одно исследование, подтверждающее подобное его действие.Учёные набрали более трёх тысяч людей от 18 до 65 лет и попросили их месяц принимать контрастный душ следующим образом: мыться при любой температуре, но в конце обязательно ополаскиваться холодной водой 10–12 °С в течение 30, 60 или 90 секунд. Также в эксперименте была контрольная группа, участники из которой принимали обычный душ.Спустя 30 дней учёные разрешили прекратить обязательные процедуры и наблюдали за людьми ещё 60 дней, подсчитывая случаи заболеваний, из-за которых не удалось выйти на работу.У людей, принимавших контрастный душ, было на 29% меньше пропусков по болезни, чем у участников из контрольной группыНо при этом учёные отметили, что водные процедуры не ускоряли выздоровление, если недуг всё же одолевал человека. Кроме того, одного исследования мало, чтобы смело заявлять о подъёме иммунитета и рекомендовать методику для его укрепления.Восстановление после физических нагрузокИнтенсивные физические нагрузки могут вызвать отложенную боль в мышцах в следующие 24–72 часа после тренировки. Чтобы быстрее восстановиться, многие спортсмены используют контрастную водную терапию, хотя сложно сказать, насколько это помогает на самом деле.В двух исследованиях обнаружили, что эта процедура после тренировки способствует снижению уровня лактата — побочного продукта обмена, который накапливается в мышцах во время интенсивной работы.В метаанализе 13 научных работ, посвящённых влиянию контрастных температур на восстановление, выяснили, что такой вид терапии улучшает состояние мышц после нагрузок, но только если сравнивать его с пассивным отдыхом. В то же время КВТ работает не лучше, чем погружение в холодную или тёплую воду по отдельности, растяжка, компрессия и активное восстановление.Ещё один метаанализ показал, что водные процедуры с разной температурой хорошо снимают только субъективную усталость, но не спасают от отложенной боли в мышцах и не помогают быстрее восстановить физические качества.То же отметили в исследовании с участием элитных спортсменок. После контрастного душа девушки чувствовали себя лучше, но при этом физические параметры восстановления не изменились.Таким образом, водные процедуры могут помочь вывести молочную кислоту сразу после тренировки и улучшить ваши ощущения. Но при этом наверняка не избавят вас от боли в мышцах и временного снижения показателей.Ускорение восстановления после травмыВ перспективе контрастные температуры могут помочь выздоровлению за счёт ускоренного кровоснабжения. Сразу несколько исследований подтвердили, что они ускоряют кровоток, но при этом сложно сказать, на какие ткани распространяется этот эффект.Так, в одной научной работе обнаружили, что 30 минут КВТ увеличивают кровоснабжение, насыщение крови кислородом и уровень гемоглобина в икроножной мышце. В другой же обнаружили, что кровоток усиливается только поверхностно — эффект распространяется не далее чем на 1 см под кожу и не может влиять на мышцы.В другом исследовании обнаружили, что контрастная водная терапия помогла снять отёк от растяжения связок голеностопа, что в перспективе полезно для восстановления. В то же время метод никак не повлиял на другие показатели выздоровления — не помог участникам испытывать меньше боли или лучше двигать травмированной конечностью.В системном анализе также не смогли подтвердить, что КВТ обладает противоотёчным действием.Таким образом, контрастный душ может иметь некоторые преимущества для восстановления, но особенно надеяться на это не стоит.В каких случаях контрастный душ будет бесполезенНам не удалось найти научных исследований, посвящённых пользе контрастного душа:Для состояния кожи. Нет никаких данных о его влиянии на выработку коллагена — главного протеина человеческой кожи, который обеспечивает её эластичность и плотность. Косметические процедуры, призванные увеличить производство этого белка, включают глубокий прогрев или заморозку, например с помощью лазера или радиоволн. Маловероятно, чтобы 30–90 секунд ополаскивания водой хоть как-то на это повлияли.Похудения. Когда человек замерзает под холодными струями воды, тело расходует дополнительные калории на обогрев. В то же время эти затраты невелики, особенно учитывая небольшую продолжительность процедуры. Обычная прогулка потребует куда больше энергии, не говоря уже о тренировке.Улучшения циркуляции крови. Контрастные водные процедуры действительно улучшают кровоснабжение. Однако эффект распространяется лишь на поверхностные сосуды. Как отметил доктор Зак Картер, выйти на 10-минутную прогулку будет куда полезнее для циркуляции, чем стоять под холодной и горячей водой.Кому не стоит принимать контрастный душПробовать его не советуют при проблемах с сердечно-сосудистой системой. Стресс от холодной воды может обеспечить ненужную нагрузку на сердце, спровоцировать аритмию — нерегулярное сердцебиение — и усугубить уже имеющиеся проблемы.Также не стоит экспериментировать с водными процедурами при гипертонии, наличии открытых ран на коже и инфекциях дыхательных путей.Как принимать контрастный душЕсли вы решили попробовать эту процедуру, для начала определитесь с температурным режимом. В большинстве научных работ для холодного ополаскивания используют воду около 10–12 °С, а для горячего — от 38 до 40 °С.Что касается интервалов, есть несколько вариантов:Обливаться горячей и холодной водой одинаковое время, например по 30 или 60 секунд, и повторять такие серии 2–3 раза.В течение 3 минут принимать горячий душ, а затем минуту терпеть холодную воду. Этот вариант кажется более приемлемым для новичков. Как и в предыдущем режиме, такую серию можно повторить ещё раз.Мыться сколько угодно и при любой температуре, но обязательно заканчивать 30–90 секундами под холодными струями. Для начала попробуйте простоять полминуты, а затем можете увеличить время до 1–1,5 минуты.Поскольку качественных научных доказательств того, полезна ли эта процедура, нет, ориентируйтесь на свои ощущения и желание этим заниматься. Если контрастный душ обеспечивает вам бодрость и отличное настроение — вперёд. А если заставляет страдать — не мучайте себя, это не оправданно.