Поможет ли контрастный душ быть более энергичным и реже болеть
Контрастный душ — это процедура с чередованием горячей и холодной воды с небольшими интервалами. При этом время обливания может быть любым — от нескольких секунд до минут.
Считается, что применение контрастной по температуре воды обеспечивает эффект помпы за счёт расширения и сужения сосудов. Это улучшает кровоток и насыщает ткани кислородом, способствует выводу продуктов метаболизма, уменьшению отёка и ускоренному заживлению травмированных тканей.
На разных сайтах можно встретить заявления о том, что контрастный душ способствует похудению, улучшает состояние кожи и тренирует сердечно-сосудистую систему. При этом в доказательной медицине влияние метода исследовано плохо, так что с уверенностью рекомендовать процедуру для чего бы то ни было нельзя. И всё же у контрастного душа есть плюсы.
Для чего может пригодиться контрастный душ
В основном научные работы касаются влияния контрастной водной терапии (КВТ), то есть поочерёдного погружения конечности или всего тела в горячую и холодную жидкость. Можно предположить, что душ обеспечит сходные преимущества, но эффект будет меньше за счёт времени воздействия.
Избавление от сонливости
В коже очень много рецепторов, отвечающих за восприятие холода, а потому во время контрастного душа целый шторм электрических сигналов отправляется в мозг.
Такая нагрузка увеличивает синтез норадреналина — нейромедиатора, который участвует в ответе на стресс, и бета-эндорфинов, призванных бороться с болью. Учащается сердцебиение, поднимается давление, увеличивается бдительность и внимание, улучшается настроение.
Однако со временем, по мере привыкания, этот эффект снижается. Так что спустя неделю или месяц вы уже вряд ли будете чувствовать такой же прилив сил и энергии от знакомой процедуры.
Снижение риска простудных заболеваний
Этого, пожалуй, чаще всего ждут от контрастного душа. В то же время есть всего одно исследование, подтверждающее подобное его действие.
Учёные набрали более трёх тысяч людей от 18 до 65 лет и попросили их месяц принимать контрастный душ следующим образом: мыться при любой температуре, но в конце обязательно ополаскиваться холодной водой 10–12 °С в течение 30, 60 или 90 секунд. Также в эксперименте была контрольная группа, участники из которой принимали обычный душ.
Спустя 30 дней учёные разрешили прекратить обязательные процедуры и наблюдали за людьми ещё 60 дней, подсчитывая случаи заболеваний, из-за которых не удалось выйти на работу.
У людей, принимавших контрастный душ, было на 29% меньше пропусков по болезни, чем у участников из контрольной группы
Но при этом учёные отметили, что водные процедуры не ускоряли выздоровление, если недуг всё же одолевал человека. Кроме того, одного исследования мало, чтобы смело заявлять о подъёме иммунитета и рекомендовать методику для его укрепления.
Восстановление после физических нагрузок
Интенсивные физические нагрузки могут вызвать отложенную боль в мышцах в следующие 24–72 часа после тренировки. Чтобы быстрее восстановиться, многие спортсмены используют контрастную водную терапию, хотя сложно сказать, насколько это помогает на самом деле.
В двух исследованиях обнаружили, что эта процедура после тренировки способствует снижению уровня лактата — побочного продукта обмена, который накапливается в мышцах во время интенсивной работы.
В метаанализе 13 научных работ, посвящённых влиянию контрастных температур на восстановление, выяснили, что такой вид терапии улучшает состояние мышц после нагрузок, но только если сравнивать его с пассивным отдыхом. В то же время КВТ работает не лучше, чем погружение в холодную или тёплую воду по отдельности, растяжка, компрессия и активное восстановление.
Ещё один метаанализ показал, что водные процедуры с разной температурой хорошо снимают только субъективную усталость, но не спасают от отложенной боли в мышцах и не помогают быстрее восстановить физические качества.
То же отметили в исследовании с участием элитных спортсменок. После контрастного душа девушки чувствовали себя лучше, но при этом физические параметры восстановления не изменились.
Таким образом, водные процедуры могут помочь вывести молочную кислоту сразу после тренировки и улучшить ваши ощущения. Но при этом наверняка не избавят вас от боли в мышцах и временного снижения показателей.
Ускорение восстановления после травмы
В перспективе контрастные температуры могут помочь выздоровлению за счёт ускоренного кровоснабжения. Сразу несколько исследований подтвердили, что они ускоряют кровоток, но при этом сложно сказать, на какие ткани распространяется этот эффект.
Так, в одной научной работе обнаружили, что 30 минут КВТ увеличивают кровоснабжение, насыщение крови кислородом и уровень гемоглобина в икроножной мышце. В другой же обнаружили, что кровоток усиливается только поверхностно — эффект распространяется не далее чем на 1 см под кожу и не может влиять на мышцы.
В другом исследовании обнаружили, что контрастная водная терапия помогла снять отёк от растяжения связок голеностопа, что в перспективе полезно для восстановления. В то же время метод никак не повлиял на другие показатели выздоровления — не помог участникам испытывать меньше боли или лучше двигать травмированной конечностью.
В системном анализе также не смогли подтвердить, что КВТ обладает противоотёчным действием.
Таким образом, контрастный душ может иметь некоторые преимущества для восстановления, но особенно надеяться на это не стоит.
В каких случаях контрастный душ будет бесполезен
Нам не удалось найти научных исследований, посвящённых пользе контрастного душа:
Для состояния кожи. Нет никаких данных о его влиянии на выработку коллагена — главного протеина человеческой кожи, который обеспечивает её эластичность и плотность. Косметические процедуры, призванные увеличить производство этого белка, включают глубокий прогрев или заморозку, например с помощью лазера или радиоволн. Маловероятно, чтобы 30–90 секунд ополаскивания водой хоть как-то на это повлияли.
Похудения. Когда человек замерзает под холодными струями воды, тело расходует дополнительные калории на обогрев. В то же время эти затраты невелики, особенно учитывая небольшую продолжительность процедуры. Обычная прогулка потребует куда больше энергии, не говоря уже о тренировке.
Улучшения циркуляции крови. Контрастные водные процедуры действительно улучшают кровоснабжение. Однако эффект распространяется лишь на поверхностные сосуды. Как отметил доктор Зак Картер, выйти на 10-минутную прогулку будет куда полезнее для циркуляции, чем стоять под холодной и горячей водой.
Кому не стоит принимать контрастный душ
Пробовать его не советуют при проблемах с сердечно-сосудистой системой. Стресс от холодной воды может обеспечить ненужную нагрузку на сердце, спровоцировать аритмию — нерегулярное сердцебиение — и усугубить уже имеющиеся проблемы.
Также не стоит экспериментировать с водными процедурами при гипертонии, наличии открытых ран на коже и инфекциях дыхательных путей.
Как принимать контрастный душ
Если вы решили попробовать эту процедуру, для начала определитесь с температурным режимом. В большинстве научных работ для холодного ополаскивания используют воду около 10–12 °С, а для горячего — от 38 до 40 °С.
Что касается интервалов, есть несколько вариантов:
Обливаться горячей и холодной водой одинаковое время, например по 30 или 60 секунд, и повторять такие серии 2–3 раза.
В течение 3 минут принимать горячий душ, а затем минуту терпеть холодную воду. Этот вариант кажется более приемлемым для новичков. Как и в предыдущем режиме, такую серию можно повторить ещё раз.
Мыться сколько угодно и при любой температуре, но обязательно заканчивать 30–90 секундами под холодными струями. Для начала попробуйте простоять полминуты, а затем можете увеличить время до 1–1,5 минуты.
Поскольку качественных научных доказательств того, полезна ли эта процедура, нет, ориентируйтесь на свои ощущения и желание этим заниматься. Если контрастный душ обеспечивает вам бодрость и отличное настроение — вперёд. А если заставляет страдать — не мучайте себя, это не оправданно.
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