Диетолог рассказала, можно ли похудеть без спорта
По ее словам, ключевое правило похудения — дефицит калорий.
— Это закон сохранения энергии. Как сказал один известный спортивный американский диетолог: «Все, кто ест 1000 калорий, худеют; все, кто ест 6000 калорий, толстеют. Когда мы не худеем, мы не делаем главного — недобора калорий, — подчеркнула врач.
При этом возлагать большие надежды на физическую нагрузку ошибочно, считает Тихомирова. Главное — считать калорийность, соблюдать баланс белков, жиров и углеводов, а также правильно просчитывать свой рацион.
Норма калорийности для женщины составляет около 1000–1200 калорий, для мужчин — примерно 1400–1600 калорий
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