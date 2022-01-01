Чем полезен зеленый лук и как его правильно есть – 3 совета диетолога

Зеленый лук обогатит ваш рацион витаминами, микроэлементами и придаст вкус блюдам. Добавлять лук и другую зелень по возможности стоит при каждом приеме пищиЗеленый лук и его "брат" лук репчатый помогут при простуде, снижают уровень вредного холестерина, а еще предотвращают развитие атеросклероза. Как есть лук и зеленьс максимальной пользой для здоровья – рассказала в инстаграме диетолог Светлана Фус.Перья зеленого лука содержат витамины, минеральные и другие питательные вещества. В одной столовой ложке измельченного зеленого лука всего 1 ккал, в нем нет жира, белков и углеводов, поэтому тем, кто следит за весом, стоит включать лук в свой рацион.Также зеленый и репчатый лук повышает аппетит, помогает стимулировать пищеварение. Но при уже имеющихся заболеваниях пищеварительных органов зеленый и репчатый лук в сыром виде не рекомендован, поскольку он может вызвать еще большее раздражение слизистой оболочки.Чтобы получить максимум пользы от зеленого лучка и свежей зелени в целом, соблюдайте простые правила:Класть лук и зелень в суп или второе блюдо во время приготовления следует не раньше, чем за 5-10 минут до полной готовности блюда.Знайте, что витамин С и фолиевая кислота разрушаются при термической обработке, поэтому главным образом зелень следует употреблять именно в свежем и сыром виде.Добавляйте зелень и зеленый лук (по возможности) при каждом приеме пищи. Мойте их под проточной водой, так вы снизите количество пестицидов. Тщательное мытье также убережет вас от риска заражения гельминтами и токсоплазмами.