Врач Игнатикова: стройные внешне люди могут иметь скрытое ожирение

Терапевт Елена Игнатикова констатирует, что стройным внешне людям тоже бывает присуще ожирение – например, в тех случаях, когда слабо развиты мышцы.«Ожирение не всегда означает, что у человека имеется лишний вес. Внешняя стройность не гарантирует, что в организме присутствует баланс между мышечной и жировой тканью», - рассказала Игнатикова в интервью.По словам эксперта, врачи различают такое явление как скрытое ожирение. Подобный тип жироотложения нередко наблюдается при малоподвижном образе жизни, причем даже в молодом возрасте.«Люди внешне выглядят стройными, но у них есть избыточная жировая ткань», - сказала медик.Игнатикова уточнила, что скрытый жир склонен к отложению между органами глубоко внутри тела. Он может формироваться в том числе тогда, когда в целом соблюдается достаточно здоровый рацион, но физических нагрузок, развивающих мышцы упражнений слишком мало.Врач подчеркнула, что излишки жировой ткани вредны, они продуцируют выработку гормоноподобных веществ, способных вызывать негативные изменения в организме, способствовать повышению уровней холестерина или сахара, а также мочевой кислоты, провоцировать нервные, сердечно-сосудистые патологии.Игнатикова назвала главное условие здоровой стройности:«Необходимо соблюдать баланс в рационе белков, жиров и углеводов, равномерно распределять калорийность в течение дня, регулярно заниматься спортом».