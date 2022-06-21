Новая пандемия застанет мир врасплох

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Гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что человечество пока не готово к появлению новой пандемии. К сожалению, уроки из продолжающейся коронавирусной пандемии не извлечены.По мнению главы Всемирной организации здравоохранения Тедроса Гебрейесуса, мир до сих пор не извлёк всех уроков из коронавирусной пандемии. Более того, Гебрейесус полагает, что человечество находится лишь в середине этой пандемии, и если появятся ещё какой-то вирус, спровоцировавший новую волну заражений, то человечество вновь понесёт серьёзные потери.Мутации коронавируса не вызовут новую пандемиюХочется верить, что это в какой-то степени и самокритичное заявление. Всемирная организация здравоохранения совершила много фатальных ошибок на старте коронавирусной пандемии. В начале, когда нужно было изолировать Китай и запретить гражданам этой страны перемещаться по миру, Всемирная организация здравоохранения выступала категорически против этого. Она требовала, чтобы китайских туристов принимали во всех без исключения странах, и чтобы никакой дискриминации по отношению к гражданам КНР не было. Это привело к тому, что инфекция быстро распространилась по планете и вызвала миллионы смертей. При этом сами власти КНР, не боясь никаких обвинений в дискриминации, немедленно закрыли свою страну от всех иностранцев, и не открывают её до сих пор. А это позволило Китаю спасти миллионы жизней. До сих пор в этой стране с полуторамиллиардным населением общая смертность от коронавируса составляет что-то около 4 500 человек. В иные дни в Америке столько умирало за два дня.Следующая пандемия окажется еще более летальнойКроме того, Всемирная организация здравоохранения постоянно давала противоречивые рекомендации. Вначале она говорила, что маски носить не нужно, поскольку они от заражения не спасают. После смертей сотен тысяч человек оказалось, что именно маски-то и являются самым главным инструментом защитой от заражения, поскольку с их помощью носители вируса, которые не знают о своём состоянии, представляют меньшую угрозу для окружающих. Были и многие другие ошибки. Кроме того, ВОЗ подозревают в стремлении скрыть правду о происхождении коронавируса.