Диетолог раскрыл самый полезный летний продукт

Самый полезный летний продукт, по мнению врача-диетолога Михаила Гинзбурга, — это яблоко благодаря высокому содержанию различных полезных веществ.«В яблоке много полезного: в частности, кверцетин — биоактивное вещество, которое защищает от атеросклероза, улучшает состояние сосудистой стенки и вообще считается, что увеличивает продолжительность жизни», — объяснил врач.Гинзбург посоветовал есть каждый день не менее двух-трех яблок. При этом их можно чередовать с грушами, которые тоже можно употреблять ежедневно. По словам диетолога, в грушах даже больше пищевых волокон, чем в яблоках.Полезные волокна содержат и сливы, благодаря чему налаживается работа кишечника. Однако Гинзбург уточнил, что этот продукт относится уже не к фруктам, а ягодам.