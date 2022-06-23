Любое освещение во время сна грозит ожирением

Исследователи из США пришли к выводу о том, что сон в помещении с любыми источниками света связан с ожирением. Он также может спровоцировать и другие серьёзные проблемы со здоровьем.Даже тусклый свет ночника в комнате спящего ночью человека увеличивает вероятность серьезных проблем со здоровьем у него в будущем. Воздействие любых источников света коррелирует с ростом риска диабета, гипертонии, а также ожирения у мужчин и женщин старшего возраста, как показало исследование ученых из Северо-Западного университета. Именно поэтому люди должны стремиться спать в полностью тёмном помещении, и любые источники освещения должны быть сведены до минимума.Исследование изучало роль света во время сна человека, затронув здоровых взрослых людей старше 20. Оказалось, что сон всего в течение одной ночи с приглушенным освещением вроде работающего экрана телевизора с выключенным звуком уже увеличивает уровень сахара в крови и интенсивность сердцебиения в условиях специальной сомнологической лаборатории. Рост сердцебиения, как отмечалось в ходе других исследований, является одним из факторов риска серьезных проблем с сердцем и даже преждевременной смерти. А повышение уровня сахара в крови - проявление резистентности к инсулину, приводящее к диабету второго типа. Даже приглушенный свет проходил через закрытые зрачки и нарушал сон у молодых взрослых людей, хотя они и спали с закрытыми глазами, как поведали учёные. По их мнению, даже незначительные источники света создавали дефицит как долгого, так и короткого сна, который является критически важной фазой для процесса обновления клеток в организме.