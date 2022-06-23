Врач назвала три повода сменить гинеколога

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Акушер-гинеколог, врач УЗИ, заведующая Центра гинекологии и акушерства Роддома на Фурштатской Кристина Алпаидзе рассказала, в каких случаях необходимо сменить гинеколога.По словам медика, стоит насторожиться, если врач не хочет объяснять пациентке свои действия.«Если врач относится к вам как к неразумному ребенку и не считает нужным разъяснить непонятные вам моменты, то с таким врачом скорее всего не получится партнерское сотрудничество и действительно стоит задуматься о смене врача», — сказала Алпаидзе.Она призвала пациенток не стесняться задавать интересующие вопросы и просить разъяснить необходимость назначения лабораторных и инструментальных исследований.Также врач заявила, что гинеколог не должен обсуждать с пациенткой ее личную жизнь и навязывать ей свои установки:«Абсолютно недопустимо навязывание собственных установок и возрастных рамок в отношении реализации репродуктивной функции. Когда женщине решиться забеременеть и стать мамой — это дело исключительно самой пациентки», — считает акушер-гинеколог.По ее мнению, женщина имеет право быть «чайлдфри» без объяснения причин.Кроме того, стоит отказаться от гинеколога, который не знает современных протоколов лечения. Например, врач не должен ставить диагноз "эрозия шейки матки" без кольпоскопии или же назначать антибиотики для лечения условно-патогенной микрофлоры уреаплазмы антибиотиками. Сейчас уреаплазма не входит в список инфекций, передающихся половым путем.«Если нет никакой клинической картины и жалоб, а уреаплазму просто обнаружили в анализах, лечить ее не нужно. То же самое можно сказать и про Mycoplasma hominis. Это бактерии, которые входят в состав физиологической бактериальной флоры мочеполовой системы», — сказала медик.