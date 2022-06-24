Загрязнение воздуха провоцирует депрессию и психические расстройства

Ученые выяснили, что плохая экологическая обстановка может вызвать нарушения в работе мозга и стать причиной проблем с памятью и концентрацией внимания или депрессии. Команда исследователей из университета штата Огайо под руководством профессора Лоры Фонкен провела серию лабораторных экспериментов на мышах, результаты которых показали, что в долгосрочной перспективе воздействие загрязненного воздуха вызывает физические изменения в мозге, которые, в свою очередь, также приводят к негативным последствиям.В ходе работы ученые по шесть часов, пять дней в неделю, в течение десяти месяцев помещали грызунов в искусственно созданную среду с загрязненным воздухом, состав которого был приближен к атмосфере большинства современных городов с развитой промышленной и транспортной инфраструктурой. Выяснилось, что размеры частиц естественной пыли и других вредных частиц, в большом количестве содержащихся в воздухе, настолько малы, что они без труда достигают даже глубоких участков органов тела.Попадая в них, они могут способствовать возникновению серьезных воспалительных реакций. Как подчеркивает доктор Фонкен, отрицательное воздействие загрязнителей, например, на легкие и сердце человека было доказано уже давно, однако проведенное ею и ее коллегами исследование по специфике их влияния на мозг является первым в своем роде. По мнению профессора, это особенно актуально для тех женщин, которые живут или работают в экологически неблагополучных городских районах.Ежегодно миллионы людей страдают депрессией в период с сентября по апрель, в особенности в декабре-феврале. Так называемая сезонная депрессия вызвана сокращением светового дня и недостатком солнца зимой. Для многих сезонная депрессия является серьезным заболеванием, которое не дает людям жить в привычном ритме, нормально работать, не прибегая к медицинским препаратам. Для некоторых сезонная депрессия связана лишь с небольшим дискомфортом, перепадом настроения и не требует медицинского вмешательства.Уже где-то начиная с апреля, сезонная депрессия уходит сама собой, и связано это с увеличением светового дня и большей активности солнца. Сезонная депрессия может начаться в любом возрасте, однако чаще всего в так называемую группу риска попадают люди в возрасте 18-30 лет. Жители жарких стран страдают от сезонной депрессии реже остальных.Кроме того, ученые выяснили, что глобальное потепление провоцирует депрессию и психические расстройства у населения.Эксперты констатируют: бездействие в отношении изменений климата связано с долгоиграющими социальными проблемами и психическими расстройствами. Вывод был сделан на примере Австралии.Оказалось, изменения климата в виде засух и циклонов увеличивают показатели депрессии, тревожности, посттравматического стресса и наркотической зависимости. Так, каждый пятый человек страдает от стресса, чувства отчаяния и эмоциональной травмы. Более того, природные катастрофы инициируют увеличение показателей тревожности среди детей, которые не наблюдались ни разу с Холодной войны.К примеру, после циклона "Лари" в 2006 году каждый десятый ученик начальной школы демонстрировал признаки посттравматического стрессового расстройства. Как отмечает профессор Ян Хики из Института мозга и психической деятельности, под наибольшим ударом находятся отдаленные регионы (одна лишь засуха привела к увеличению числа самоубийств до 8%). Притом, согласно официальным прогнозам, засухи и тропические циклоны все чаще будут угрожать жителям Австралии.Также американские ученые выяснили, что загрязненный воздух отрицательно сказывается на развитии мозга.Подопытных мышей подвергали воздействию препарата, насыщенного измельченными частицами в концентрации, характерной для часа пик в американском городе средних размеров.Ученые заметили, в ходе исследований в мозге возникает воспаление и боковые желудочки мозга увеличиваются, начинают давить на другие участки, в результате мозг развивается в ненормальной режиме и уменьшается белое вещество.Таким образом ученые сделали вывод, что вредные выбросы оказывают пагубное влияние на человеческое здоровье, приводя к расстройству развития нервной системы, аутизму, шизофрении и депрессивным расстройствам. Особое влияние плохая экология оказывает на мужской организм.